Temptation Island, Manuela e Stefano avvistati insieme, la coppia è ancora fidanzata

I due pugliesi insieme a Brindisi: il gossip di Deianira Marzano.

La coppia formata da Manuela Carriera e Stefano Sirena è senza dubbio tra le più discusse dell'attuale edizione di Temptation Island. A decidere di partecipare al reality dei sentimenti è stata Manuela per mettere alla prova il suo fidanzato. La coppia, insieme da quattro e anni e mezzo, è in crisi da quando, la 31enne pugliese, ha scoperto alcuni tradimenti da parte di Stefano che risalgono all’intera durata della loro storia. I tradimenti hanno inevitabilmente inclinato la fiducia e i due non sono riusciti più a trovare serenità e armonia nella relazione.

Nel viaggio dei sentimenti di Canale 5, la coppia si lascia andare a considerazioni feroci e recriminazioni continue. Lui appare aggressivo, arrogante dispotico, lei, rabbiosa e vendicativa.

Insomma, tutto sembrerebbe tranne che i due pugliesi possano tornare insieme al termine del falò. Nonostante le varie ipotesi, l'influencer campana Deianira Marzano. ha divulgato un'importante segnalazione. La coppia è stata avvistata insieme a Brindisi. Davvero un'insolita conclusione dopo, soprattutto l'ultima puntata in cui Manuela si è lasciata andare a confidenze intime sul loro rapporto, raccontando che "fanno l'amore in modo sporco". Dal canto suo, Stefano, ha spesso sottolineato la poca avvenenza della sua fidanzata, la sua immaturità e la sua poca intelligenza. Ma anche i più scettici dovranno ricredersi, Manuela e Stefano, stando alla segnalazione di oggi, sono ancora (sorprendentemente) fidanzati.

