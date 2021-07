Temptation Island, Manuela Carriero tuona: “Stefano? Deve imparare il rispetto”

Gossip TV

Manuela Carriero ha il dente avvelenato con Stefano Sirena, ma è felice tra le braccia di Luciano Punzo.

Manuela Carriero ha capito tante cose grazie a Temptation Island, soprattutto come amarsi di più e non permettere a nessuno di impedirle di sognare una amore grande, travolgente e passionale. La pugliese è uscita dal programma con Luciano Punzo, il tentatore che sembra averle rubato il cuore, ma ha ancora qualcosa da dire all’ex fidanzato Stefano Sirena.

Temptation Island, Manuela contro Stefano

Non è stata una vita facile quella di Manuela Carriero. La pugliese ha attraversato momenti bui dopo la prematura scomparsa del padre, finendo in una casa famiglia insieme ai suoi fratelli più piccoli. Manuela non si è persa d’animo, ha rinunciato alla scuola per rimboccarsi le maniche e ricostruire la sua famiglia e di questo può essere orgogliosa. La relazione con Stefano Sirena, tuttavia, non è stata delle più rosee e spesso alla giovane è mancato il sostegno di cui aveva disperatamente bisogno. A Temptation Island, Manuela e Stefano hanno preso strade diverse e la pugliese ha ancora qualcosa da dire al suo ex fidanzato.

"Quello che ho visto e sentito mi ha turbata profondamente e ancora oggi sono sconcertata. Avevo scritto al programma proprio per metterlo nelle condizioni di capire alcune cose, tra cui il fatto che quello che prova per me non può essere amore, come sosteneva. Speravo di uscire con lui cambiato, avevo scritto anche una lettera alla redazione della trasmissione prima di entrare, come un ultimo grido d’aiuto, spiegando gli atteggiamenti che mi ferivano. Avevamo dei problemi da risolvere, altrimenti non avremmo partecipato al programma. Io non credo di averlo offeso, ho solo raccontato quello che è realmente. D’altro canto, lui ha reagito credo mostrando il suo lato peggiore. Mi aspettavo reazioni forti, ma non così… Dopo aver sentito per l’ennesima volta la sua convinzione, ovvero che l’amore sia all’ottanta percento sesso i problemi si rivolvono a letto, e dopo aver sentito certe sua uscite, io per prima mi sono fatta abbracciare, coccolare, corteggiare, con lo scopro di mostrargli come parla e come agisce un vero fidanzato”, ha ammesso la Carriero al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Mentre Stefano chiede scusa, e intreccia una relazione con la single Federica Cleo, la Carriero ha deciso di accettare la sfida e lasciarsi conquistare dal tentatore Luciano Punzo. “Per me Stefano deve imparare il rispetto e gli elementi fondamentali di una relazione. Dovrebbe togliersi quell’aria di superiorità e forse anche smettere di dire bugie, soprattutto a sé stesso […] Io ho già scelto la persona che dovrà starmi accano, una persona completamente diversa. Mi ascolta, si prende cura di me, mi dà affetto, attenzioni, sta attento ai dettagli, si accorge se qualcosa non va, sembra che mi legga nel pensiero. Mi ha colpito di lui che, nonostante sia bellissimo, rimane un ragazzo umilissimo”, ha dichiarato Manuela.

