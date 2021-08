Temptation Island, Manuela Carriero su Stefano Sirena: "Mi tradiva come se non esistessi"

Gossip TV

Manuela parla del suo ex Stefano e pubblica i messaggi mandati alla redazione di Temptation Island.

Dopo la rottura a Temptation Island con Stefano Sirena, Manuela Carriero ha iniziato una frequentazione con il modello Luciano Punzo. Tuttavia, la giovane pugliese non perde occasione di parlare del suo ex, attualmente impegnato con l'ex tentatrice Federica Cleo.

Manuela torna all'attacco contro Stefano dopo Temptation Island

A distanza di alcune settimane dalla fine di Temptation Island, Manuela è tornata a parlare di Stefano per chiarire la sua posizione una volta per tutte: "Vorrei rispondere a quelle poche persone che sostengono che io sia entrata nel programma per lasciare Stefano o vendicarmi. Io sono entrata con tanta speranza che potesse uscirne cambiato e con me… vi pubblico ciò che ho scritto la redazione prima di partire. Questo è stato l’ultimo tentativo, poi ho capito che una persona non può cambiare".

Manuela ha poi pubblicato sulle sue storie Instagram lo screen del messaggio inviato alla redazione di Temptation Island, in cui manifestava la sua voglia di ricostruire il rapporto con Stefano e cercare di capire i suoi errori. "Non capivo che si comportava così perché mi tradiva come se non esistessi. Doveva lasciarmi lui quando mi ha tradita per la prima volta invece di tornare a casa e dormire nel mio letto per anni. Poi io sarei debole… forse ero la comodità e la sicurezza… Non pubblico il video con tutte le foto che ho mandato perché ho un’altra persona accanto e non mi pare il caso. Ma questi messaggi non mi sembrano di una ragazza che vuole vendicarsi. Non credo di essere entrata per vendetta scrivendo queste cose. Questo è solo per mettere in chiaro la mia posizione. Da donna innamorata ci ho sperato fino all’ultimo. E’ andata come doveva andare. Credo di essermi salvata da una vita di tradimenti e bugie" ha scritto la ragazza chiarendo la sua posizione e rispondendo così a tutti coloro che l'hanno accusata di aver partecipato al programma solo per vendicarsi del suo ex.

"Sentire parlare di vendetta mi pare eccessivo, volevo chiarire solo questo. Le parole fanno male. Sono contenta della scelta che ho preso. Col tempo dimenticherò questa esperienza che mi ha aiutata a crescere" ha aggiunto la Carriero, che continua a godersi la sua storia d'amore con l'ex tentatore Luciano.

