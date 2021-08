Temptation Island, Manuela Carriero sorprende: "Sposare Luciano Punzo? I presupposti ci sono"

Gossip TV

Manuela si racconta sui social dopo l'esperienza a Temptation Island.

Manuela Carriero è stata tra le protagoniste più apprezzate della nona edizione di Temptation Island. Dopo essere stata criticata più volte dal suo ormai ex fidanzato Stefano Sirena, la ragazza ha deciso di lasciare il villaggio delle tentazioni in compagnia del tentatore Luciano Punzo.

Manuela e Luciano fanno sul serio: le ultime dichiarazioni di lei

Dopo la rottura con Stefano, Manuela ha ritrovato la felicità accanto a Luciano. La loro storia d'amore nata a Temptation Island, infatti, prosegue a gonfie vele. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sua relazione con l'ex tentatore, la ragazza ha confessato: "Siamo innamorati [...] Io sono una ragazza che si lega molto facilmente specialmente quando mi sento tanto amata desiderata e rispettata".

Parlando del suo amore per Luciano, l'ex protagonista di Temptation Island si è lasciata andare a una confessione inaspettata riguardo il loro futuro insieme: "Sposare Luciano? Sposarmi e avere una bella famiglia è il mio sogno. Bisogna trovare una persona che crede nel matrimonio e nei valori. Luciano è una di queste. I presupposti ci sono. Se tutto va bene assolutamente si!".

A chi le ha domandato come vive il fatto che Luciano abbia una figlia, Manuela ha dichiarato: "Ho sempre evitato questo tipo di relazioni perché credevo potessero dare problemi. Quando ho incontrato Luciano è stata la prima cosa che mi ha detto. Per la prima volta non ho avuto paura di questo. Avere una bimba è solo un valore aggiunto. Hanno un rapporto così bello che è impossibile non innamorarsi di loro".

