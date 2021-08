Temptation Island, Manuela Carriero rivela: "Ho ricevuto una proposta come..."

Gossip TV

Manuela chiarisce la sua situazione lavorativa e sentimentale dopo Temptation Island.

Da quando sono usciti dal villaggio di Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano Punzo sono diventati inseparabili. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, la giovane pugliese ha infatti rivelato di essere felice insieme all'ex tentatore con il quale sta trascorrendo l'estate in giro per l'Italia.

La rivelazione di Manuela Carriero dopo Temptation Island

Manuela e Luciano continuano a viversi la loro bella storia d'amore lontano dalle telecamere. I due ex protagonisti di Temptation Island sono amatissimi e seguitissimi sui social e non perdono mai occasione per rispondere alle curiosità dei loro fan, ma anche alle critiche. Nelle ultime ore, infatti, sono stai accusati di non avere un lavoro, ma di andare sempre in giro.

"Ma non avete più un lavoro che andate sempre in giro?" ha scritto un utente sui social a Manuela, che ha prontamente replicato spiegando: "Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre".

Manuela ha poi risposto ad alcune domande circa la sua storia d'amore con Luciano. Stando alle parole dell'ex di Stefano Sirena, pare proprio che i due stiano pensando ad una convivenza: "Si ci stiamo organizzando [...] Il mio sogno è avere una famiglia unita e felice. Se tutto va bene certo che vorrei una famiglia con Luciano".

