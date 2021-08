Temptation Island, Manuela Carriero pronta alla convivenza con Luciano Punzo?

Gossip TV

Manuela Carriero parla del rapporto con Luciano Punzo, frenando sulla convivenza.

Manuela Carriero si è lasciata alle spalle la storia d’amore con Stefano Sirena e si è lanciata a capofitto nella conoscenza del tentatore Luciano Punzo. Dopo la fine di Temptation Island i due sono inseparabili e viene da chiedersi se presto andranno a convivere insieme, creando un nido d’amore. Ecco cosa ha rivelato Manuela sui progetti futuri con il bel tentatore partenopeo.

Temptation Island, Manuela Carriero parla del futuro con Luciano

La storia d’amore tra Manuela Carriero e Luciano Punzo ha fatto appassionare tantissimi spettatori, felici per l’epilogo del percorso della pugliese nella nona edizione di Temptation Island. La Carriero, infatti, ha deciso di prendere parte al cast del reality delle tentazioni dopo aver scoperto i tradimenti del fidanzato Stefano Sirena, ma nel villaggio delle fidanzate ha capito di non voler più tornare a fare coppia fissa con il cestita. Luciano si è insinuato nel cuore della pugliese, corteggiandola e facendole vivere la favola d’amore che lei ha sempre desiderato.

Calato il sipario sul programma condotto da Filippo Bisciglia, Manuela e Luciano sono inseparabili e trascorrono insieme l’estate, per scoprire se il sentimento che li lega può essere talmente profondo da spingerli a costruire un futuro di coppia. Intervistata da Nuovo Tv, la Carriero ha ammesso: “Amore? Ancora presto per dire se sia vero amore. Ma ci sono tutti i presupposti […] Lui mi ha detto che vorrebbe portarmi a Napoli”. Manuela non nega il desiderio di intraprendere una convivenza con il Punzo, qualora questo rapporto evolvesse ulteriormente.

Nel frattempo, Stefano ha deciso di conoscere meglio la single Federica Cleo, e si è mostrato senza veli nel letto della bella tentatrice. Il gesto di Stefano è stato interpretato come una provocazione diretta a Manuela, che ha avazato pesanti critiche, ma dato che la storia continua il Sirena potrebbe dimostrare a tutti che le sue scelte non sono state dettate dal senso di rivalsa.

Scopri le ultime news su Temptation Island.