Temptation Island, Manuela Carriero difende Luciano Punzo dalle accuse: "Mi ha dato conferma dell'uomo meraviglioso che è"

Le confessioni di Manuela sul rapporto con Luciano dopo Temptation Island.

La storia d'amore nata nel villaggio di Temptation Island tra Manuela Carriero e il tentatore Luciano Punzo continua a gonfie vele. Rispondendo a qualche curiosità dei suoi fan, la bella pugliese ha raccontato come vanno le cose tra loro e difeso il suo fidanzato dalle critiche e accuse.

Manuela difende Luciano dalle critiche dopo Temptation Island

Dopo la rottura con Stefano Sirena, Manuela ha ritrovato la felicità accanto a Luciano. A poche settimane dalla fine del suo percorso nel reality delle tentazioni, la ragazza ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan circa il rapporto con l'ex tentatore di Temptation Island: "In lui ho visto un ragazzo tanto buono e dolce con cui poter parlare. L’ho lasciato fare con il semplice scopo di far vedere a tutti come un vero uomo dovrebbe trattare una donna. Verso la fine del percorso qualcosa è cambiato da parte di entrambi, io ero stufa di sentirmi sempre disprezzata e lui era stufo di vedermi piangere. Quando mi ha detto che avrebbe lasciato il programma se mi avesse vista stare ancora male, ho capito quanto ci tenesse a me. Non avrei mai pensato che sarebbe finita così".

In molti, però, hanno accusato l'ex tentatore di stare con Manuela solo ed esclusivamente per visibilità. "Se Luciano avesse voluto davvero il successo avrebbe aspirato al trono non credi? Invece ha preferito ascoltare il cuore" ha dichiarato la Carriero replicando alle pesanti accuse mosse nei confronti del suo nuovo fidanzato.

Manuela ha anche rivelato alcuni retroscena dei suoi primi giorni con Luciano lontano dalle telecamere: "All’inizio ero molto spaventata, invece una volta fuori mi ha dato solo conferma dell’uomo meraviglioso che è. Nella vita di tutti i giorni è ancora più dolce e coccoloso. Sono davvero felice. [...] Io credo molto nel destino e sono convinta dovesse andare così".

