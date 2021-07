Temptation Island, Manila Nazzaro su Manuela e Stefano: "Senza parole"

Gossip TV

Manila Nazzaro commenta sui social la quarta puntata di Temptation Island.

Manuela Carriera e Stefano Sirena sono tra i protagonisti più discussi e chiacchierati di Temptation Island. A commentare il comportamento della coppia ci ha pensato Manila Nazzaro, la quale ha partecipato alla scorsa edizione del reality delle tentazioni insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro commenta le coppie di Temptation Island

La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri lunedì 19 luglio 2021, è stata ricca di colpi di scena. A far discutere sono state in paricolar modo due coppie: quella composta da Manuela e Stefano e quella da Federico e Floriana, che ha deciso di uscire dal reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia da sola.

Come riportato da LaNostraTv, a commentare l'ultimo appuntamento di Temptation Island è arrivata Manila Nazzaro, ex concorrente del programma. La compagna di Amoruso ha criticato il comportamento di Manuela e Stefano affermando: "Io sono davvero senza parole per questa coppia…". Non solo. Manila ha detto la sua anche sul falò di confronto di Federico e Floriana: "Vorrei abbracciare tanto Floriana…Ve lo giuro…".

Stando alle anticipazioni, le cose tra Manuela e Stefano si metteranno davvero male. La ragazza si lascerà andare con il single Luciano? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata.

