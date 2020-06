Temptation Island, Manila Nazzaro si sbilancia: "Partenza dello show prevista a breve"

Gossip TV

Manila Nazzaro conferma di esser in trattativa per la nuova edizione di Temptation Island Vip, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

La nuova edizione di Temptation Island si farà. Proprio in questi giorni Filippo Bisciglia è volato in Sardegna con le coppie e i tentatori e tentatrici, per registrare le nuove puntate. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono dati per certi nel cast e l’ex Miss Italia si è sbilanciata sul suo futuro nel programma.

Maria De Filippi non si ferma e con la sua eccezionale redazione è pronta a tornare con la nuova edizione di Temptation Island. Un’edizione che sarà senza dubbio particolare a causa dell’emergenza sanitaria e delle nuove norme di distanziamento. Niente scenate di gelosia per creme solari spalmate con troppo entusiasmo, niente proteste per balletti hot tra le onde ma sicuramente un modo nuovo di mettersi alla prova, testando l’attrazione mentale oltre che quella fisica.

Il cast di Temptation prende forma e tra le coppie date per certe c’è quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia ha recentemente fatto una rivelazione shock sul suo passato, e ora sembra pronta a mettersi in gioco sulla bianche spiagge della Sardegna. Intervistata da settimanale ‘Nuovo’, Manila ha ammesso di essere in trattativa con Mediaset:

Nonostante la partenza dello show sia prevista a breve siamo ancora nella fase dei ‘lavori in corso’. Vorrei raccontare tante cose, ma per il momento non posso farlo perché aspetto ancora che la cosa venga ufficializzata anche a me dalla produzione del programma.

La Nazzaro parteciperà al reality con il compagno Lorenzo Amoruso. Per lui, la presentatrice ha solo parole bellissime, segno di un profondo sentimento che li lega:

Mi sta facendo vedere un mondo bellissimo, quello che vedono gli occhi di una donna innamorata.

