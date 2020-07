Temptation Island, Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso: "Se il nostro amore supera questo..."

Gossip TV

Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso hanno rilasciato una breve intervista su 'Tv Sorrisi e Canzoni', parlando dei loro progetti e di come intendono vivere l'esperienza di Temptation Island.

È tutto pronto per il debutto ufficiale di Temptation Island, che torna giovedì 2 luglio 2020, su Canale 5. La nuova versione, ibrida tra Nip e Vip, vanta nel cast la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Prima di salpare per le spiagge bianche della Sardegna, i due hanno parlato dei loro progetti futuri.

Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: "Siamo sicuri di noi"

L'edizione di quest'anno sarà un ibrido tra Nip e Vip e le prime anticipazioni rivelano che le prove d'amore inizieranno a confondere le coppie sin dai primi giorni.

Nel cast di Temptation ci sono anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Prima di approdare in Sardegna, la coppia ha rilasciato un breve intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione [...] Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo”, hanno dichiarato Manila e Lorenzo.

Mentre si attendono news sulla coppia, poche ora fa è stata pubblicata dalla pagina Instagram del programma il primo video anticipazione su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La coppia sembra essere entrata in crisi dopo pochissime ore dalla separazione e si vocifera che la Elia abbia addirittura chiesto un falò immediato.

Temptation Island ci aspetta giovedì 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5.

