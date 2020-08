Temptation Island, Manila Nazzaro: "Antonella Elia è perfetta come opinionista del Gf Vip. Volevo incontrare Signorini ma..."

Gossip TV

La Nazzaro commenta la partecipazione della Elia alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso saranno nel cast del Grande Fratello Vip? Intervistata da Superguidatv, l'amatissima protagonista della settima edizione di Temptation Island ha smentito il gossip che la vorrebbe nella Casa di Cinecittà e detto la sua sulla partecipazione di Antonella Elia.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro sulla nuova edizione del Gf Vip

Fervono i preparativi per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone Alfonso Signorini che sarà affiancato da Pupo e Antonella. A dire la sua sulla partecipazione della showgirl come opinionista del reality show di Canale 5 è arrivata Manila che, alle pagine di Superguidatv, ha dichiarato: "Antonella è perfetta come opinionista perché sa essere ironica e profonda. Farò il tifo per lei e mi auguro che questo programma possa regalarle un po’ di leggerezza".

Per quanto riguarda le voci che la vorrebbero nel cast del programma di Signorini, la compagna di Lorenzo Amoruso ha rivelato: "Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a questa edizione tanto che avevo chiesto di incontrare Alfonso Signorini prima di partecipare a Temptation Island. Poi non se n’è fatto più nulla".

Leggi anche Svelato il nome del primo tentatore di Temptation Island

La Nazzaro ha voluto chiarire anche delle sue precedenti dichiarazioni sulla Rai. L'ex Miss Italia, infatti, ha condotto una stagione di Mezzogiorno in famiglia in coppia con Massimiliano Ossini. Successivamente però, a causa delle nota vicenda tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, è stata sostuita da quest’ultima alla conduzione: "Dopo un anno di conduzione di un programma che andava benissimo non è stato carino sapere di essere stata l’unica nel programma a trovarsi sostituita. Ci sono rimasta male".

Scopri le ultime news su Temptation Island.