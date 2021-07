Temptation Island, Luciano Punzo su Manuela Carriero: ''L’ho sentita subito mia''

Gossip TV

Il tentatore Luciano Punzo parla della sua relazione con Manuela Carriero, dopo Temptation Island, lanciando una stoccata a Stefano Sirena.

È calato il sipario sulla nona edizione di Temptation Island, dopo un viaggio nei sentimenti piuttosto intenso per la coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena, che ha portato alla rottura definitiva. La bella pugliese non si sarebbe mai aspettata di invaghirsi del tentatore Luciano Punzo, un vero gentleman che ha fatto di tutto per aiutarla e comprendere il suo dolore. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Luciano ha parlato del percorso nel programma di Canale5 e del futuro al fianco di Manuela.

Temptation Island, Luciano Punzo provoca Stefano Sirena

Grande protagonista della nona edizione di Temptation Island, Luciano Punzo ha fatto capitolare la bella Manuela Carriero, dopo un percorso intenso segnato da momenti di puro romanticismo, che hanno fatto sognare il pubblico di Canale5. La Carriero, distrutta dal comportamento del fidanzato Stefano Sirena e ancora ferita per i tradimenti subiti in passato, si è lasciata avvicinare da Luciano che, giorno dopo giorno, è riuscita a farla aprire. Il tentatore partenopeo ha raccontato la prima impressione su Manuela, rivelando:

“Appena entrato nel villaggio me ne sono stato un po’ in disparte, volevo osservare le ragazze da lontano e vedere come si approcciavano ai single […] Nessun discorso mi aveva colpito in modo particolare finché, a un certo punto, ho notato lei sola in un angolo, che non voleva neanche bere qualcosa. Mi è parso subito che avesse qualcosa di diverso e mi ha incuriosito. Ho deciso di fiondarsi subito, ho aspettato il momento giusto e, quando l’ho vista in disparte, ho deciso di avvicinarmi. Ho sentito una certa sintonia, mi è piaciuto il suo modo di porsi, sempre un po’ sulle sue. Mi hanno colpito in particolare i suoi occhi tristi e spenti […] Ho visto una bellezza tipica mediterranea molto simile alle donne della mia terra”.

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, abbiamo assistito al falò di confronto tra Manuela e Stefano, che ha decisamente fatto scalpore. La pugliese ha lasciato il suo fidanzato, uscendo dal programma la fianco di Luciano. Ma che ne pensa il tentatore dell’epilogo di questa storia d’amore e del comportamento di Stefano?

“Penso che nella vita tutte le cose abbiano un inizio e una fina, che possa essere piacevole o no, che possa essere di insegnamento o meno […] Forzare una storia che volge al termine potrebbe rivelarsi una cosa tossica per entrambe le parti. Quindi, in un certo senso, penso che entrambi ne usciranno vincitori […] Io e Stefano siamo due mondi opposti. Siamo molto distanti per il modo di approcciare le donne e intendere il rispetto. Faccio il modello e mi trovo a stretto contatto tutto il giorno con donne davvero stupendo, non mi sono mai sognato di approdare in certi modi. Non penso sia il caso di giudicare Stefano, anche se da quello che ho potuto sentire attraverso Manuela e la messa in onda del programma, non condivido affatto il suo atteggiamento e il suo linguaggio, come il suo modo di guardare le donne […] Secondo me è entrato nel programma già con il piede sbagliato. Dopo numerosi tradimenti avrebbe dovuto dare alla fidanzata sicurezza e dimostrazione. Questa sarebbe stata la sua grande occasione per dimostrarle davanti a tutta Italia il suo cambiamento, il suo pentimento e i suoi sentimenti […] Penso si sia sentito offeso dal mondo in cui Manuela ha parlato di lui appena entrata. Io invece che che lei lo abbia semplicemente descritto e che sia stata fin troppo carina. Penso sia una persona che forse deve maturare sugli aspetti che riguardano una relazione con una donna”.

Temptation Island, Luciano Punzo parla del primo bacio con Manuela Carriero

Uno dei momenti più toccanti della nona edizione del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, rimarrà il bacio che Luciano e Manuela si sono scambiati in spiaggia. “Il momento del bacio rimarrà impresso per sempre nel mio cuore e nella mia mente. Lei mi ha preparato questa meravigliosa sorpresa, spiazzandomi completamente, e io non sono abituato a questo tipo di attenzioni […] Lei mi ha spiegato le motivazioni per cui aveva organizzato il tutto… Mi dice che dato che io l’ho portata a vedere l’alba, lei mi ha portato a vedere il tramonto, perché di tutto c’è un inizio e una fine. Non ho preso molto bene quelle parole, ho pensato che sarebbe uscita con Stefano, mi è salita la rabbia, perché non accettavo di vederla piangere per un uomo che a mio parere non la merita […] Io avrei voluto baciarla e sapevo che in cuor suo lo avrebbe volto anche lei ma a ogni tentativo sentivo che si allontanava… forse un po’ per paura dei riflettori, un po’ per paura di essere giudicata. E così a un certo punto, senza pensarci due volte, nonostante lei continuasse a pregarmi di non farlo… Mi sono avvicinato sempre più al suo viso fino a sfiorarle leggermente le labbra, fino quando non si è lasciata andare a me […] Dopo quella sera l’ho sentita subito mia", ha svelato l'ex tentatore.

"E dopo tutto quello che ho fatto per prendermela le ho detto che da quel momento avrei avuto due donne da proteggere: lei e mia figlia […] Manuela è entrata nella mia vita come un fulmine a cel sereno. Abbiamo qualche progetto ma vediamo cosa la vita ci presenterà.. So solo che per adesso ho una persona al mio fianco rara e importante e che voglio vivermi tutti i giorni”, ha rivelato il Punzo parlando del primo bacio e del rapporto che ha oggi con Manuela, costretta a difendersi dalle critiche per lo schiaffo, che ha rifilato all’ex Stefano durante il confronto.

