Temptation Island, Luciano Punzo sbotta sui social: "La mia storia con Manuela è vera"

L'ex tentatore Luciano replica alle dure critiche dopo Temptation Island.

La storia d'amore nata nel villaggio di Temptation Island tra Manuela Carriero e il tentatore Luciano Punzo continua a gonfie vele. Nonostante i due ex protagonisti del reality delle tentazioni si mostrano felici e affiatati, non mancano le critiche da parte di coloro che pensano che il loro sia un interesse puramente economico.

Luciano Punzo furioso sui social: ecco cosa è successo dopo Temptation Island

Manuela ha deciso di lasciare Temptation Island in compagnia di Luciano. I due si definiscono a tutti gli effetti una coppia e condividono quotidianamente con i loro numerosi fan i momenti più belli e romantici della loro storia d'amore. Proprio nelle ultime ore, l'ex tentatore ha pubblicato sui social la bellissima sorpresa fatta alla fidanzata.

Il gesto di Luciano, di pubblicare la sorpresa fatta a Manuela, ha fatto storcere il naso a molti che hanno accusato l'ex tentatore di Temptation Island di fare tutto questo per visibilità. Accuse che non sono per niente piaciute al diretto interessato che ha deciso di intervenire sui social e spiegare una volta per tutte la sua posizione: "Dopo quest’ultima spiegazione non risponderò più a nessun commento negativo. La mia storia con Manuela è vera, per chi la vuole seguire mi fa solo piacere perché tantissime persone mi scrivono tante cose belle, non ho mai mentito in vita mia, non l’ho mai fatto, non mi interessa di fare pubblicità, televisione, tutte queste cose così".

Il modello, visibilmente stanco degli attacchi e offese, ha poi concluso affermando: "A me interessa solo che io ho trovato la ragazza giusta per me, una ragazza che per me è oro, una ragazza che non si trova facilmente e io mi vivo la mia storia con lei e basta, non mi interessa più di niente".

