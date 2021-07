Temptation Island, Luciano Punzo prende in giro Manuela Carriero? Volano pesanti accuse

Gossip TV

Nelle ultime ore, i fan di Temptation Island si sono scatenati contro la neo-coppia formata da Luciano Punzo e Manuela Carriero.

Manuela Carriero ha preso una decisione importante dopo Temptation Island, mettendo fine alla sua relazione con Stefano Sirena per intraprenderne una con Luciano Punzo. Nelle ultime ore, tuttavia, i fan del programma condotto da Filippo Bisciglia si sono scagliati contro il tentatore partenopeo, accusandolo di voler prendere in giro la Carriero per farsi pubblicità. Ecco come hanno replicato i diretti interessati.

Temptation Island, Luciano Punzo pagato per stare con Manuela Carriero?

La nona edizione di Temptation Island ha riservato tante sorprese al pubblico di Canale5, che si è appassionato al percorso delle coppie, formando veri e propri schieramenti. Tra le coppie che hanno deciso di separasi al falò di confronto finale, quella formata da Manuela Carriero e Stefano Serena ha guadagnato l’attenzione totale degli spettatori, soprattutto dopo lo schiaffo che la pugliese ha rifilato al suo fidanzato. Manuela ora è felice al fianco di Luciano Punzo, il tentatore che ha fatto di tutto per conquistare la sua fiducia e farle capire che può ancora essere amata, nonostante tutta la sofferenza che è stata costretta a subire.

I due fanno coppia fissa e Luciano ha raccontato cosa prova per Manuela, confessando di aver avvertito sin dal primo momento un senso di protezione per lei. I modi, talvolta teatrali e fin troppo romantici, del Punzo hanno scatenato non pochi dubbi sulla veridicità del sentimento per la Carriero, e il popolo del web ha iniziato a lanciare pesanti insinuazioni sulla neo-coppia. Luciano è stato accusato di essere un attore, di essere stato pagato per continuare la farsa con Manuela e di giocare con lei in cambio di pubblicità gratis.

Insomma, i fan di Temptation Island ci sono andati giù pesanti, ma la coppia sembra non fare caso alle critiche. Manuela e Luciano hanno replicato con fare canzonatorio, dimostrando con i fatti il sentimento che li lega e che, seppur appena sbocciato, sembra essere veramente forte. Poi, come si suol dire, se sono rose fioriranno…

