Temptation Island, Luciano Punzo: "Mi sono innamorato di Manuela senza rendermene conto"

Gossip TV

L'ex tentatore Luciano parla della sua storia d'amore nata a Temptation Island con Manuela.

La relazione nata nel villaggio di Temptation Island tra Manuela Carriero e Luciano Punzo sembra procedere a gonfie vele. Proprio nelle ultime ore, l'ex tentatore del reality delle tentazioni ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan e non ha perso occasione per dedicare dolci parole d'amore alla sua nuova fidanzata.

La confessione d'amore di Luciano Punzo

Manuela ha concluso il suo percorso a Temptation Island in compagnia di Luciano. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Rispondendo ad alcune curiosità dei fan circa la sua storia d'amore con Manuela, l'ex tentatore del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha dichiarato: "La verità è che io sono entrato per fare il mio percorso. Ma succede sempre la stessa cosa, ogni volta che programmo una situazione nella mia vita, non so perché, ma succede tutto il contrario amplificata per 100".

Luciano ha continuato rivelando che non pensava assolutamente di trovare l'amore a Temptation Island: "Io non credevo di entrare single e uscire fidanzato, ma Manu per me è veramente una persona importante che ha risvegliato in me lati che credevo ormai di non avere più".

Leggi anche Botta e risposta tra Alessandro Autera e Karina Cascella

A chi gli ha chiesto quando si è reso conto di essere realmente interessato a Manuela, l'ex tentatore ha confessato: "È difficile da spiegare, all'improvviso ho avvertito una sensazione strana allo stomaco [...] Stando con lei tutti i giorni e conoscendola sempre di più ho capito che mi stavo innamorando senza manco rendermene conto".

Scopri le ultime news su Temptation Island.