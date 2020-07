Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: "Falò di confronto con promessa di matrimonio?", l'indiscrezione

Gossip TV

Lieto fine con sopresa per la bella coppia Vip di Temptation Island.

Giovedì 23 luglio 2020, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia. Nell'attesa, continuano a susseguirsi sui social numerose anticipazioni e indiscrezioni sulle coppie ancora in gioco.

Lieto fine per Manila Nazzato e Lorenzo Amoruso a Temptation Island?

Tra le coppie della settima edizione di Temptation Island c'è anche quella formata da Lorenzo e Manila. I due, insieme da circa tre anni, hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni per giungere a un punto di svolta nella loro storia d'amore. Nonostante alcune lamentele e qualche critica dell'ex calciatore, entrambi sembrano vivere un percorso piuttosto lineare.

Le ultime indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza riguardano proprio Amoruso e la Nazzaro. Il noto influencer, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha affermato: "Falò di confronto con richiesta di matrimonio? La coppia pare sia uscita insieme, e Lorenzo le avrebbe strappato una promessa di matrimonio…". Insomma, se davvero fosse così, sarebbe un bellissimo lieto fine per la coppia Vip di Temptation Island.

Ricordiamo che, stando alle ultime anticipazioni, ci sarà un risvolto inaspettato per Antonella e Pietro, che sono sbarcati sull'isola delle tentazioni innamorati come non mai. Pare, però, che l'attore farà qualcosa di sconvolgente che la discussa showgirl scoprirà nel prossimo falò con Filippo Bisciglia: "Ma cosa sta facendo. Oddio!". Per Annamaria ci saranno altre delusioni in arrivo. Dopo aver visto i video, infatti, la donna chiederà al conduttore di andare a chiamare subito il suo fidanzato Antonio.

