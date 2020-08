Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli hanno litigato per colpa di Anna Boschetti? L'indiscrezione

Gossip TV

Amicizia finita tra Lorenzo e Andrea dopo Temptation Island per colpa di Anna?

Amicizia finita tra Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli dopo Temptation Island? Le ultime indiscrezioni rivelano, infatti, che i due non si seguono reciprocamente su Instagram, cosa molto strana visto il bel rapporto nato tra loro nel villaggio delle tentazioni. Colpa delle affermazioni dell’ex calciatore su Anna Boschetti?

Durante il percorso fatto a Temptation Island, Lorenzo è stato particolarmente vicino ad Andrea, assicurandosi che non facesse delle sciocchezze all’interno del villaggio, come richiedere il falò di confronto troppo presto. Ma adesso sembra proprio che quella bella amicizia che i numerosi telespettatori hanno apprezzato sia finita. Cosa sarà successo tra i due?

Ci sono alcuni indizi social che farebbero pensare a un allontanamento fra Amoruso e Battistelli. Una frattura, la loro, che avrebbe una causa da ricercare nella decisione del giovane romano di tornare insieme ad Anna. Ricordiamo che l'ex calciatore non ha mai rivolto giudizi positivi nei confronti della donna, anzi. Anche in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Lorenzo aveva mandato una chiara frecciata alla Boschetti affermando: "In una coppia non basta l'amore, serve anche il rispetto, la voglia di venirsi incontro all'interno del rapporto. [...] Nessuna donna può pensare di trattare Andrea come un bambino, senza dargli il giusto valore. Lui è un ragazzo con un cuore gigantesco, la testa sulle spalle e pieno di valori, come pochi se ne trovano alla sua età. Da amico, ora che siamo fuori, mi assicurerò che abbia intorno a sè le persone giuste. Se la loro coppia funzionerà dipenderà molto dall'atteggiamento di Anna".

Le dure parole del compagno di Manila Nazzaro sono sicuramente arrivate alle orecchie di Anna, che ha deciso di non seguirlo su Instagram; lo stesso ha fatto Battistelli. Il ragazzo si è lasciato influenzare dalla sua fidanzata, non accettando quello che l’amico ha detto a Temptation Island? Il sito Donnapop ha notato che anche Lorenzo non segue Andrea su Instagram. Colpa delle sue affermazioni o tra i due c’è stato davvero un litigio?

