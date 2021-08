Temptation Island, lo sfogo di Valentina Nulli Augusti: "Denotano la scarsa intelligenza"

Gossip TV

Valentina interviene sui social e si difende dalle critiche dopo Temptation Island.

Valentina Nulli Augusti è stata tra le protagoniste indiscusse della nona edizione di Temptation Island. A distanza di alcune settimane dalla fine del suo percorso nel villaggio delle tentazioni, ha deciso di intervenire sui social e replicare alle critiche.

Valentina replica alle critiche dopo Temptation Island

Valentina ha deciso di concludere il suo percorso a Temptation Island da sola, mettendo così un punto alla sua storia d'amore con Tommaso Eletti. Il motivo? Il tradimento di lui con la tentatrice Giulia. Finito il programma, la donna è poi tornata sui social dove ha cercato di spiegare la sua posizione e raccontare tutte le emozioni vissute nel villaggio.

Dopo aver fatto una diretta Instagram, in cui ha accusato Tommaso di essersi trasformato nel peggiore dei modi, Valentina è tornata nuovamente sui social per replicare alle dure critiche ricevute dopo l'esperienza a Temptation Island: "I giudizi limitati dei leoni da tastiera sul web denotano la scarsa intelligenza e la profondità di una pozzanghera".

"Le percezioni limitate della gente senza conoscerti non definiscono chi sei [...] Dove l’ignoranza parla troppo, l’intelligenza sceglie di tacere" ha scritto Valentina per poi ringraziare tutte quelle persone che quotidianamente le rivolgono pensieri gentili "Sono lusingata da voi tutti. Siete le mie persone. Il resto non conta".

