Temptation Island, ''Lo facciamo una volta ogni due mesi'': Jessica non lo nasconde più, Alessandro furioso

Continua il percorso di Jessica e Alessandro a Temptation Island. La nuova puntata del reality show di Canale5 ha messo in luce ulteriori problematiche di coppia, e una confessione ha spezzato tutti.

Jessica e Alessandro sono approdati a Temptation Island per volere di lei, stanca del fatto che la relazione si governata da un’inesorabile forza d’inerzia e che il suo fidanzato non si impegni a regalarle qualche momento di svago che non comprenda divano e tv. L’interesse di Jessica per il single Davide Basolo ha allarmato immediatamente Alessandro, spingendolo tra le braccia di Carlotta. Come se non bastasse, la rivelazione che Jessica fa al tentatore, manda il suo fidanzato su tutte le furie. Ecco cosa è successo durante la puntata del reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Jessica umilia Alessandro!

La coppia formata da Jessica e Alessandro sta facendo discutere i fan di Temptation Island. I due fidanzati partecipano al programma perché, dopo sette anni di relazione, lei vorrebbe ritrovare quella passione che ha contraddistinto per lungo tempo il loro rapporto, e che ora si è spenta a colpi di indigestioni di serie tv e lunghe sessioni di palestra. Alessandro ha conquistato un posto d’onore tra i preferiti dal pubblico, grazie alle sue ferree consuetudini alimentari e alla sua routine scandita da pesi, squat e l’arrivo del suo amato yogurt greco. Mentre Alessandro pensava in modo ossessivo al suo corpo, Jessica ha scoperto di trovarsi fin troppo bene tra le braccia di Davide Basolo.

Il tentatore ha dimostrato un grande interesse per lei, chiedendole di aprirsi sul rapporto e sui problemi di coppia. Così, Jessica si è lasciata sfuggire un’informazione piuttosto privata, che ha sconvolto il popolo del web. Parlando dell’intimità con Alessandro, Jessica ha fatto sapere di non essere soddisfatta e di trovare i loro rapporti troppo sporadici, ammettendo: “lo facciamo una o due volte ogni due-tre mesi. Lui è diventato un unico con la palestra, il divano e il telefono”. La confessione di Jessica ha totalmente spiazzato Davide, che si è poi adoperato per farla sentire desiderata.

Nel frattempo, visto il comportamento della sua fidanzata e i continui attacchi, Alessandro ha iniziato ad avvicinarsi a Carlotta, seducente e sensuale tentatrice. Al falò, Alessandro ha confermato la versione dei fatti di Jessica, dichiarando di non ricevere neppure un bacio da un anno e mezzo, per poi confermare anche il suo interesse per la tentatrice. Il fidanzato ci tiene a sottolineare che la sua non è una ripicca e che non crede di volere più Jessica nella sua vita, che non si sta dimostrando la donna che credeva. “Carlotta mi ha fatto rinascere, altrimenti rimanevo lo scemo che ero prima. Lei è comoda a stare con me, le ho comprato le macchine… È una vizia del ca**o, questa dovrebbe soltanto ringraziarmi e farmi una statua”, ha dichiarato Alessandro visibilmente alterato. Cosa accadrà tra loro al falò di confronto finale? Nel frattempo, anche Alessio e Natascia sembrano pronti a lasciarsi.

