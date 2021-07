Temptation Island, le prime dichiarazioni di Claudia e Ste dopo il falò di confronto (VIDEO)

Gossip TV

La coppia racconta tutte le emozioni vissute nel villaggio di Temptation Island.

La terza puntata di Temptation Island ha visto l'uscita di scena della coppia formata da Claudia Venturini e Stefano Socionovo. I due, nonostante le numerose incomprensioni emerse durante il loro percorso nel villaggio delle tentazioni, hanno deciso di lasciare il programma insieme.

Claudia e Ste dopo Temptation Island: le prime parole della coppia

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, abbiamo assistito al falò di confronto tra Claudia e Ste. La coppia, che aveva deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore prima del grande passo, è riuscita a superare tutte le difficoltà e a trovare un punto d'incontro per andare avanti insieme.

Intervistati dalla produzione di Temptation Island, la coppia ha raccontato tutte le emozioni vissute nel villaggio. "Adesso mi sento più tranquilla perché ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo. Spero che le cose vadano per il verso giusto e che quello che ci siamo detti sia la base per ricominciare. Mi sono messa molto in discussione, quasi ogni giorno, ho ritrovato la mia parte spensierata, che era da un po’ che non me la sentivo più dentro, e ne avevo bisogno" ha dichiarato Claudia dopo il falò di confronto.

Leggi anche Raffaella Mennoia vuota il sacco e svela alcuni retroscena inediti di Temptation Island

A farle eco il fidanzato Ste: "Mi sei mancata ogni giorno, ogni notte, e sentirti dire che non ti mancavo mi faceva impazzire perché io non riuscivo a non sentire la tua assenza, ogni giorno, in ogni circostanza. Io esco con ancora più conferme di quelle che avevo e con la consapevolezza che devo cercare di venire incontro a lei, ma anche di avere dall’altra parte la fermezza di venirci incontro".

Scopri le ultime news su Temptation Island.