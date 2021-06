Temptation Island, le anticipazioni di Filippi Bisciglia: “Le novità saranno…”

Gossip TV

Filippo Bisciglia si sbottona sulla nuova edizione di Temptation Island, svelando qualche anticipazione e parlando del suo ruolo di presentatore.

Manca pochissimo al debutto della nuova edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni che è ormai sinonimo d’estate ed è amatissimo dai telespettatori. A condurre le coppie nel loro viaggio nei sentimenti ci sarà Filippo Bisciglia, che ha deciso di svelare qualche Anticipazione sul programma, parlando anche del suo rapporto con questo ruolo spesso scomodo e difficile da sostenere, soprattutto quando si parla di amore.

Temptation Island, Filippi Bisciglia confessa: “Io nel cast dei single”

Ci siamo, Temptation Island si prepara a tornare sul piccolo schermo con la nuova edizione che, siamo certi, non deluderà le aspettative del pubblico. Sei coppie sono pronte a mettere alla prova il loro amore, soggiornando per 21 giorni nel villaggio dell’Is Morus Relais, tra avvenenti tentatori e tentatrici, senza poter contattare il proprio partner. Il reality show delle tentazioni è un successo, anche grazie alla conduzione di Filippi Bisciglia che è uno dei presentatori più amati dal pubblico di Canale5. Ma cosa aspettarci dalla nuova edizione di Temptation?

"La passione è la stessa, il format è lo stesso. Le novità, come ogni anno, saranno nelle coppie e nelle loro motivazioni. L’anno scorso abbiamo avuto la differenza d’età, i figli non in comune, tantissimi spunti. Quest’anno ci prepariamo a conoscere qualcosa di nuovo perché sono loro i partecipanti, il centro del programma. Loro ci fanno rinnovare ogni anno […] Temptation Island ti fa conoscere davvero la persona che hai accanto, il compagno con cui hai scelto di trascorrere la tua vita. Lì la vedi, forse per la prima volta, in un contesto diverso, e ti rendi conto che le situazioni che si creano ti portano a un bivio: o con lui o senza di lui. Nel momento in cui ti viene a mancare, e potresti concludere la relazione, ti chiede se ne vale davvero la pena per un problema o una persona che hai appena conosciuto”, ha svelato Filippo al settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

Filippo Bisciglia spiega il segreto del successo di Temptation Island

Dopo aver dato qualche anticipazione, il presentatore ha ammesso che, potendo scegliere, si sarebbe presentato ai casting per ricoprire il ruolo di tentatore: “Io sarei stato il ragazzo single […] Se ci fosse stata una ragazza carina e fidanzata in quel villaggio, perché no, da single mi sarei messo in gioco. Mi vedrei più in quel ruolo… Anche perché sono un buon consigliere, lo faccio da sempre con i miei amici e dai tempi della scuola. Se qualcuno aveva un proba d’amore clamava sempre me, perché mi è sempre piaciuto ascoltare […] Il merito è di Maria che è un genio e ha capito che ero adatto a questa cosa. Mi conosce, sa che parlo tanto ma so anche ascoltare”.

Dopo aver ribadito che Temptation Island è l’unico programma che parla d’amore- forse lanciando una frecciatina a Love Island con Giulia De Lellis? - il Bisciglia ha confessato: “Il cuore di Temptation Island sono le parole, non gli sguardi, i massaggi o le creme solari. Specialmente quando un fidanzato o una fidanzata parlano delle famiglie altrui. Quando tocchi la mamma o il papà, succede il disastro. Non è spalmare la crema che dividere la coppia, ma le parole che non hai mai detto, che non hai mai sentito. E sa perché? Perché il tuo fidanzato o la tu fidanzata, nella vita di tutti i giorni, non lo hai mai sentito parlare di altre persone di te. Come parla di te con altri? Non tutti se lo chiedono […] Temptation Island risponde”.

