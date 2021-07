Temptation Island, le Anticipazioni della terza puntata: l'ira e la fuga di Ste

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Temptation Island.

Dopo il falò di confronto anticipato di Tommaso e Valentina, per le altre coppie in gioco continua il viaggio nei sentimenti. Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island, che andà in onda il prossimo lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che le cose si metteranno male per Claudia e Ste.

L'ira di Ste, tutte le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island

La seconda puntata di Temptation Island si è conclusa con il confronto tra Tommaso e Valentina, che hanno lasciato il villaggio delle tentazioni separati. Stanto alle anticipazioni, Claudia e Ste saranno i protagonisti del prossimo appuntamento in cui non mancheranno i colpi di scena.

Scendendo nel dettaglio, Ste perderà letteralmente le staffe dopo aver visto un video nel Pinnettu riguardante Claudia. Il ragazzo scoppierà a piangere e inizierà a correre verso la parte opposta del villaggio, dove si trovano le fidanzate. Una scena che potrebbe alludere alla squalifica per Ste. Intanto, Claudia al falò con Filippo Bisciglia rivelerà di essere arrivata alla fine del suo percorso.

Non mancheranno i colpi di scena anche per le altre coppie di Temptation Island. Le anticipazioni rivelano che Alessandro si mostrerà furioso dopo un video di Jessica. Alessio, invece, sarà sempre più in crisi. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 12 luglio in prima serata su Canale 5.

