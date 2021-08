Temptation Island, la verità di Jessica Mascheroni e Alessandro Autera sul loro rapporto dopo il reality

Gossip TV

Jessica e Alessandro dopo Temptation Island rivelano: "Siamo amici".

Nessun lieto fine per la coppia formata da Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. I due, infatti, hanno deciso di concludere il loro percorso a Temptation Island da soli, chiudendo definitivamente una storia d'amore che durava da diversi anni.

Jessica e Alessandro oggi: il loro rapporto dopo Temptation Island

Se Stefano Socionovo e Claudia Venturini sono riusciti a convolare a nozze e coronare il loro sogno d'amore, Alessandro e Jessica hanno deciso di prendere due strade diverse. A differenza della Mascheroni, Autera non è uscito da solo dal villaggio di Temptation Island, ma in compagnia della bella tentatrice Carlotta Adacher.

Ma in che rapporti sono rimasti oggi Jessica e Alessandro? A chiarire la situazione e svelare la verità sul loro rapporto ci hanno pensato i diretti interessati. In occasione del matrimonio di Claudia e Ste, Autera è intervenuto sui social insieme alla Mascheroni dichiarando: "Mi state bombardando di domande perché Jessica ha messo una storia col Range Rover. Io e Jessica non stiamo insieme, siamo amici. Non c’è più nulla, non c’è più sentimento, non c’è più niente".

Alessandro ha poi continuato rivelando che sia lui che la sua ex attualmente hanno iniziato delle nuove frequentazioni: "Poi lei vede una persona, io vedo una persona, quindi non vedo il problema… Ci vogliamo bene e io non porto più rancore a nessuno".

