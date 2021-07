Temptation Island, la tentatrice Vincenza su Floriana e Federico: "Il vero amore non ti crea dubbi o incertezze"

Gossip TV

Vincenza parla di Floriana e Federico e poi svela alcuni retroscena del suo percorso a Temptation Island.

Nella prossima puntata di Temptation Island scopriremo il destino della coppia formata da Floriana Angelica e Federico Rasa. Nell'attesa, la tentatrice Vincenza Botti ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha svelato alcuni retroscena del suo percorso nel villaggio delle tentazioni.

Le parole della single Vincenza sul percorso di Floriana e Federico a Temptation Island

Tra Federico e la single Vincenza è nato un rapporto molto speciale. Il feeling tra i due non ha lasciato indifferente Floriana che, di fronte a quelle immagini, ha messo in discussione la sua storia d'amore. A commentare il percorso della coppia ci ha pensato proprio la tentatrice: "Floriana e Federico sono delle belle persone, due ragazzi semplici ma differenti. Lei è introversa, vive di monotonia, programma tutto; lui è socievole, ama stare in gruppo, gli piace uscire dagli schemi e vivere alla giornata. Ritengo che questi siano due stili di vita completamente diversi e che, per quanto uno possa cercare di venirsi incontro, in questi casi non esista la possibilità di trovare una direzione comune".

"Il vero amore non ti crea dubbi o incertezze" ha aggiunto la tentatrice Vincenza parlando di Floriana e Federico "Le difficoltà ci sono e si vivono in ogni relazione, ma quando c’è una base solida si riesce a far crollare tutti gli ostacoli. Ascoltando il discorso di Federico e rivedendo il percorso di Floriana da casa vedo troppi dubbi e punti negativi. Dopo due anni di storia è normale ci sia dell’affetto, ma bisogna capire se sia monotonia, affezione o vero amore".

Ripensando invece al suo percorso nel villaggio di Temptation Island, la single Vincenza ha confessato: "Credo che quest’avventura sia stata un’occasione per mettermi in gioco. Ho deciso di affrontarla senza programmare nulla e, a fine percorso, posso dire di essere soddisfatta. Da questo percorso traggo più sicurezza in me e penso mi sia servita per far capire agli altri che bisogna essere sempre se stessi, perché così facendo non si sbaglia mai, comunque vadano le cose [...] Rivedendo le puntate ho sicuramente trovato risposta ad alcune domande che mi ero posta all’interno del villaggio e, ascoltando la versione di Floriana, ho capito molte più cose su Federico".

La Botti ha infine concluso rivelando un retroscena del suo rapporto con Federico: "Durante gli ultimi giorni avevamo fatto una specie di gioco: per ogni giorno che passava lui mi avrebbe dato due cifre del suo cellulare così, a fine percorso, avrei saputo tutto il suo numero di telefono per poi sentirci fuori dal villaggio. Questo gioco ovviamente si è interrotto, però lui prima di andar via mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere sentirmi. Non nascondo che era lo stesso anche per me, sia con l’intento di coltivare un’amicizia che per approfondire la conoscenza e capire se potesse nascere altro".

