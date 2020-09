Temptation Island, "La Tentatrice ha tutto il Seno di fuori": Carlotta in crisi per il gesto di Nello

Gossip TV

Le Anticipazioni di Temptation Island ci rivelano che Carlotta sarà messa in crisi dal gesto di Nello, che in esterna con la Tentatrice fa apprezzamenti sul suo seno.

Continua il viaggio dei sentimenti delle coppie di Temptation Island. Il reality delle tentazioni torna stasera, mercoledì 30 settembre 2020, con una nuova Puntata e si prevede maretta tra Nello e Carlotta. La romana sarà scioccata da un video del suo fidanzato e della tentatrice, che non lascia nulla all’immaginazione.

Temptation Island, Carlotta sconvolta: alla Tentatrice di Nello si vede tutto

Giro di boa per le coppie dell’ottava edizione di Temptation Island. Il viaggio dei sentimenti si fa sempre più intenso e Alessia Marcuzzi accompagna i fidanzati e le fidanzate verso nuove consapevolezze. Nella Puntata di oggi, Carlotta vivrà un momento di crisi. Il suo fidanzato Nello, infatti, è sempre più vicino ad una tentatrice del villaggio e non nasconde la sua attrazione.

Sin dal primo giorno, infatti, il romano si è avvicinato alla single riempiendola di complimenti per il suo aspetto fisico e facendo andare su tutte le furie la sua fidanzata. Carlotta non crede di aver nulla da invidiare alle altre ragazze ma l’insistenza di Nello nel non volerla sposare, inizia a far dubitare seriamente la romana. Le Anticipazioni della Terza Puntata ci rivelano che per Carlotta ci sarà un altro video.

Temptation Island, Carlotta e Nello in crisi: lui preso da un'altra

Nello è andato in esterna con la Tentatrice e le chiede senza tanti preamboli di coprire il décolleté per non distarlo. Carlotta, stupita da quello che sta vedendo esclama: “Ah proprio con tutte le te**e di fuori!” Ma non è finita qui, Nello organizza un’esterna per la single suscitando ancora più frustrazione nella sua fidanzata. La proposta del romano fa crollare tutte le certezze di Carlotta, che sembra essere sul punto di richiedere il falò di confronto finale.

Nel frattempo, anche Serena e Davide sono sempre più distanti. Lei ormai è presa dal tentatore Ettore, che sembra aver preso una bella cotta per la fidanzata. Davide è sempre più incredulo e ribadisce di voler risolvere i problemi con la sua amata, perché vuole continuare la loro relazione. Serena, tuttavia, ha ammesso ad Alessia Marcuzzi di non sentire la mancanza del suo compagno e di non essere più così sicura della sua storia d’amore.

