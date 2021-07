Temptation Island, la rivelazione di Valentina Nulli Augusti: "Non riuscivo più a sopportare le liti con Tommaso"

Gossip TV

Valentina racconta alcuni retroscena della sua storia d'amore, ormai finita, con Tommaso.

Dopo Tommaso Eletti, anche Valentina Nulli Augusti ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale di Uomini e Donne. La donna ha raccontato tutte le emozioni vissute nel villaggio di Temptation Island: dal tradimento del ragazzo al duro falò di confronto, in cui hanno deciso di chiudere la loro storia d'amore.

I retroscena di Valentina Nulli Augusti sul rapporto con Tommaso Eletti

"Il sentimento puro provato per Tommy non si spegne da un momento all’altro come un interruttore, passando dalla modalità on a off" ha dichiarato Valentina parlando della sua breve esperienza a Temptation Island "Rimane un grande sdegno per il comportamento impulsivo e riprovevole assunto dentro il villaggio, dopo aver visto quelle immagini che gli hanno provocato un vero e proprio choc. Tommy è stato visceralmente innamorato di me, e come ha dichiarato nel falò di confronto il sentimento non si è spento".

A proposito del falò di confronto con Tommaso, Valentina ha rivelato cosa le ha dato più fastidio: "L’averlo visto preso dalla gelosia accecante, subendo un “lutto” descritto nel sogno da lui avuto nel villaggio, dopo aver visto le immagini in cui mi divertivo senza malizia con i ragazzi. Questo lo ha spinto tra le braccia di una ragazzina per distrarsi e allontanarsi da noi due, in uno stato confusionale [...] La nostra storia sarebbe finita comunque, non riuscivo a sopportare più le nostre liti dovute alla libertà. La situazione tra noi mi stava annientando".

Leggi anche Tommaso Eletti torna a parlare della sua storia con Valentina Nulli Augusti

Valentina ha parlato anche dell'importante differenza d'età tra lei e Tommaso affermando: "Sono sempre stata consapevole delle differenze abissali tra di noi: il pregresso, la struttura mentale, l’esperienza di vita, la cultura, la sicurezza di se stessi. Ma Tommy mi aveva travolta con l’irruenza del sentimento, l’energia vivace e adrenalinica che solo un ragazzo così giovane può trasmetterti, l’entusiasmo misto a curiosità che ti inondano. L’amore prescinde dall’età. A pesare maggiormente sono la maturità, la mentalità, il discernimento".

Scopri le ultime news su Temptation Island.