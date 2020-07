Temptation Island, la rivelazione di Anna Pettinelli: "Ancora mi rode, lì sono saltate tutte le protezioni"

Gossip TV

Anna Pettinelli si lascia andare a una confessione inaspettata sulla sua esperienza a Temptation Island.

Manca davvero poco alla terza puntata di Temptation Island che andrà in onda domani sera, giovedì 16 luglio 2020, su Canale 5. Nell'attesa, Anna Pettinelli, ospite nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco, è tornata a parlare della sua indimenticabile esperienza nel villaggio delle tentazioni.

La rivelazione di Anna Pettinelli su Temptation Island

Ospite di Pierluigi Diaco nella puntata di oggi di Io e Te, Anna ha ripercorso insieme al collega i momenti più importanti della sua carriera. Tra questi anche la sua partecipazione a Temptation Island, il popolare reality delle tentazioni di Canale 5. In quella occasione, come tutti ricorderete, il compagno Stefano Macchi aveva fatto esplodere la sua gelosia, avvicinandosi forse un pò troppo alla giovane tentatrice Cecilia Zagarrigo.

Stuzzicata dal conduttore, la Pettinelli ha raccontato le emozioni vissute nel villaggio e, senza mezzi termini, ha affermato: "Lì sono saltate tutte le protezioni. Il disgraziato si divertiva, era questo che mi faceva impazzire. Lui non si è reso conto di niente. Ancora mi rode".

Diaco è stato davvero molto contento di poter intervistare Anna. La conduttrice radiofonica è stata per lui una figura molto importante della sua infanzia e della sua adolescenza per quanto riguarda le scoperte nel mondo della musica. La Pettinelli, infatti, soprattutto con Disco Ring, è stata il punto di riferimento di molti giovani.

Ricordiamo che la nuova puntata di Temptation Island sarà ricca di colpi di scena e risvolti inaspettati. Stando alle anticipazioni, infatti, le cose si metteranno male per la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Guai in vista anche per Ciavy che, stanco di vedere la sua fidanzata Valeria vicina al tentatore Alessandro Basciano, richiederà un falò di confronto anticipato.

