Temptation Island: la produzione smaschera Pietro Delle Piane con un Video inedito della sua esperienza nel reality

La redazione di Temptation Island sbugiarda Pietro dopo le dichiarazioni rilasciate a Live-Non è la d'Urso.

La produzione di Temptation Island è decisa a difendere in ogni modo la propria credibilità minata dalle gravi dichiarazioni rilasciate da Pietro Delle Piane a Live-Non è la d'Urso. Dopo aver querelato l'attore, infatti, la Fascino ha deciso di smascherarlo pubblicando sui social alcuni video della sua avventura nel docu-reality delle tentazioni.

Pietro Delle Piane viene smascherato dalla produzione di Temptation Island

Nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, Pietro ha ammesso di aver recitato un ruolo durante la sua avventura a Temptation Island. Affermazioni che hanno alzato un vero e proprio polverone mediatico e che hanno costretto la produzione del programma ad agire legalmente contro di lui. Dopo essersi reso conto della gaffe, il compagno di Antonella Elia ha tentato di rimediare su Instagram: "Sono appena tornato dal programma Live-Non è la d’Urso, volevo fare chiarezza su una cosa, proprio per non creare polemiche. Ho detto: ho recitato a Temptation Island, nel senso che ho recitato per far ingelosire Antonella. E mi riferivo al momento in cui ho portato le ragazze nell’angolo buio della casa dove non c’erano le telecamere, facendo credere chissà che cosa. Mi riferivo anche al fatto che non si giudica una persona in un programma televisivo dove si fa comunque spettacolo".

Anche in questo caso, le parole di Pietro sono state riprese dalla produzione di Temptation Island che ha prontamente pubblicato su Instagram alcuni video inediti che smentirebbero nuovamente le dichiarazioni dell'uomo. Nei filmati in questione, si sente chiaramente la tentatrice Beatrice che racconta di essere stata baciata dall’uomo: "Ieri sera ero di là in bagno da loro, c’erano queste caramelle e sono andata a mangiare una caramella con Ilaria (…) Nello stesso momento lui mi bacia. In bocca, mi bacia in bocca. Così, e se ne va. Lui per carità, gioca ride e scherza ma io non mi sarei mai aspettata un bacio. Lui si è messo proprio a vedere di là e di qua, dice qua non ci sono le telecamere e si è levato il microfono. Mi ha baciato, è stato un secondo, proprio non lo aspettavo".

Nella seconda clip, invece, si sente Pietro che confessa il suo interesse alla tentatrice e il suo desiderio di vederla anche fuori dal reality: "Quando esci scrivimi su Instagram. No, non vorrei chiedere il numero a loro. Sicuro che non ne avete parlato lì? Dimmi la verità. Se lo avete detto, loro lo faranno sentire ad Antonella. Ha detto che ti ho baciata? Lì non ci sono le telecamere ma ci sono i microfoni, sentono tutto quello che dite. [...] Però stiamo attenti perché lì mi demoliscono. Mi massacreranno i media".

