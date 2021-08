Temptation Island, la dedica d'amore di Manuela Carriero a Luciano Punzo: "Si prende cura di me come nessuno ha fatto mai"

Gossip TV

La confessione di Manuela dopo l'esperienza a Temptation Island.

Manuela Carriero ha deciso di lasciare Stefano Sirena e iniziare una nuova conoscenza con il tentatore Luciano Punzo. Proprio in virtù delle emozioni e sensazioni vissute a Temptation Island, la ragazza ha deciso di intervenire sui social per fare un bilancio della sua esperienza nel villaggio delle tentazioni e dedicare dolci parole d'amore al suo nuovo fidanzato.

La dedica di Manuela Carriero a Luciano Punzo dopo Temptation Island

A pochi giorni dall'ultima puntata della nona edizione di Temptation Island, Manuela ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio di ringraziamento: "E’ difficile a parole spiegare tutto ciò che provo. Basta guardare i miei occhi e il mio sorriso. Vorrei vedermi sempre così. L’amore è una magia e non bisogna mai rompere l’ incantesimo. Grazie di cuore a tutti coloro che si sono appassionati a questa storia ci seguono e ci amano. Ricevo tanti messaggi di stima e incoraggiamento, tantissime donne mi scrivono dicendomi che si rivedono in me. Non posso rispondere a tutte, ma vorrei dirvi che delle volte bisogna solo trovare il coraggio di lasciar andare quello non puoi cambiare anche se vi fa stare male".

E ancora: "Un abbraccio a Filippo Bisciglia. E Pamela Camassa, non ho potuto fare a meno di percepire l’ amore che c’è fra di loro. Grazie a tutto tutto lo staff del programma. In particolare a Fabio Ferrara e Chiara Bray. Grazie a Maria de Filippi e Raffaella Mennoia. Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questo viaggio dei sentimenti con noi ! Infine grazie a te Luciano".

Leggi anche Alessandro Autera rompe il silenzio sulla sua ex Jessica Mascheroni

La Carriero ha infine concluso dedicando parole piene d'amore al suo fidanzato Luciano: "Luciano è un ragazzo straordinario, pieno di valori, educato, generoso, dall’ animo sensibile, si prende cura di me come nessuno ha fatto mai. Lui non è solo belle parole, è soprattutto fatti. Auguro a tutte voi di trovare un ragazzo come lui, perché esistono".

Scopri le ultime news su Temptation Island.