Temptation Island: "La coppia formata da Manuela e Stefano è stata imbarazzante", le parole di un'ex protagonista del reality

Manila Nazzaro commenta la nona edizione di Temptation Island.

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono stati i protagonisti indiscussi della nona edizione di Temptation Island. A commentare il percorso e il comportamento dei due ci ha pensato Manila Nazzaro, che ha partecipato in passato al reality delle tentazioni insieme al compagno Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro critica Manuela Carriero e Stefano Sirena di Temptation Island

Manila e Lorenzo hanno partecipato all'ottava edizione di Temptation Island conquistando tutti con la loro bellissima storia d'amore. Intervistata dal magazine Mio, la conduttrice ed ex Miss Italia è tornata a parlare del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e non ha perso occasione per commentare le coppie dell'ultima stagione.

La Nazzaro, come riportato da Lanostratv, ha commentato il percorso e il comportamento assunto nel villaggio da Manuela Carriero e Stefano Sirena: "La coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena, invece, è stata imbarazzante. Mi viene da pensare che fosse finta. Lei, tradita, lo offende sul fatto che perde i capelli. Lui, tradito, non sembra affatto interessato".

Manila ha poi continuato affermando: "Mi ha colpita la mancanza di stima e rispetto che ho visto nelle coppie. Per rimanere insieme deve esserci stima. Io Lorenzo l’ho sempre stimato come uomo, anche nei momenti in cui non eravamo insieme [...] Esistono gli amori tossici, il Covid ha peggiorato la situazione".

