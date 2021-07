Temptation Island, la confessione di Natascia su Alessio: "Quando si arrabbia con me è cattivo" (VIDEO)

Gossip TV

Alessio in lacrime a Temptation Island dopo le dichiarazioni della sua fidanzata Natascia.

Ieri, lunedì 5 luglio 2021 su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Tra i protagonisti della serata anche Alessio Tanoni e Natascia Zagato, che si è lasciata andare a delle confessioni molto forti riguardo il loro rapporto.

Lo sfogo di Natascia a Temptation Island fa piangere Alessio

Parlando con il tentatore Samuele nel villaggio di Temptation Island, Natascia ha parlato dei vari problemi che ci sono tra lei e il suo fidanzato Alessio. "Una volta quando era arrabbiato mi ha detto che tutti gli uomini che avrò dopo di lui, mi metteranno le corna perché non so soddisfarlo" ha confessato la ragazza con la voce rotta dal pianto "Quando si arrabbia con me è cattivo. Tira fuori tutta la cattiveria repressa. Non riesco ad aiutarlo perché è una cosa sua, ma la sfoga con me. Si aspetta tutte le attenzioni per lui".

Natascia ha poi continuato il suo sfogo rivelando: "Non gli vado bene neanche nell'intimità. Mi vuole diversa [...] Lui ha scoperto un video, anzi più di uno, nel mio telefono. E lui lì si è sentito…ha pensato ‘perché io no?'". Stando alle parole della Zagato, quindi, Tanoni avrebbe trovato dei video un pò spinti sul telefono della sua fidanzata. I filmati in questione, però, non ritraevano la donna, come lei stessa ci ha tenuto a precisare.

Le parole di Natascia hanno spiazzato Alessio che, al falò con Filippo Bisciglia e gli altri fidanzati, non è riuscito a trattenere le lacrime: "È proprio una delusione. Sto male proprio. Questa non me l'aspettavo. [...] Io ho sbagliato all'inizio perché l'ho giudicata tanto, proprio per il motivo che ha detto. L'immagine che mi ero fatto di lei, si era sfumata. L'ho giudicata perché preso dalla collera. Ho visto che piange, infatti sto male pure io. A questo punto merita un altro. Basta, non ce la faccio più. Come ho detto, io con lei ho fatto l'amore per la prima volta, me lo ricorderò sempre".

