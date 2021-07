Temptation Island, l’Hotel del Reality in fiamme: si parla di Incendio doloso

Gossip TV

Nella notte, l’hotel che fa da base logistica per Temptation Island è stato dato alle fiamme.

È il secondo anno consecutivo che l’hotel che ospita Temptation Island, ovvero il lussuoso Is Morus Relais, viene dato alle fiamme da un piromane. Nella notte, l’incendio doloso ha sconvolto tutti, costringendo il personale ad evacuare circa 60 persone per evitare vittime e feriti.

L’hotel di Temptation Island in fiamme: secondo incendio doloso

Sono le 4 del mattino quando l’Is Morus Relais si sveglia avvolto dalle fiamme. Qualcuno ha appiccato un incendio con del liquido infiammabile, colpendo gli uffici del titolare della struttura che da anni ospita Temptation Island. Le fiamme come prevedibile, dato il caldo e il forte vento, si sono propagate a macchia d’olio, costringendo il personale ad evacuare ben 60 persone per evitare feriti e vittime. Fortunatamente, come riporta Il Messaggero, una pattuglia dei carabinieri ha visto le alte fiamme e ha dato l’allarme ai vigili del fuoco, che sono riusciti a spengere del tutto il rogo.

Il criminale non è stato ancora identificato ma gli inquirenti si stanno già adoperando, visionando i filmati della sicurezza nella speranza di trovare qualche indizio schiacciante. È la seconda volta in due anni che l’hotel, diventato iconico poiché set del reality show condotto da Filippo Bisciglia, è vittima di incendio doloso ma, al momento, non si è ancora riusciti a risalire al colpevole. Gli addetti ai lavori e i protagonisti di Temptation Island sono lontani dal set, avendo già registrato le ultime due puntate, ma non è escluso che l’attacco sia rivolto proprio al programma.

Oggi scopriremo cosa accadrà nel falò di confronto tra Floriana e Federico, che ha chiesto alla redazione di poter rivedere la sua fidanzata dopo essere stato mollato a causa della sua vicinanza alla single Vincenza Botti. Guai anche per Alessio, furioso a causa di un video di Natascia, e situazione instabile per le altre coppie che si dovranno preparare per un falò a sorpresa.

