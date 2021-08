Temptation Island, l'ex tentatore Davide Basolo: "La verità viene sempre fuori"

Gossip TV

Lo sfogo dell'ex tentatore di Jessica Mascheroni a Temptation Island.

Davide Basolo è stato tra i protagonisti della nona edizione di Temptation Island. A distanza di alcune settimane dalla fine del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, l'ex tentatore di Jessica Mascheroni si è lasciato andare a delle nuove confessioni sui social.

La confessione di Davide Basolo dopo Temptation Island

Jessica e il tentatore Davide sembravano aver instaurato un rapporto molto intimo nel villaggio di Temptation Island. Le cose tra loro, però, non sono andate avanti visto che una volta finito il docu-reality delle tentazioni condotto da Bisciglia i due hanno preso strade completamente diverse.

A pcohe settimane dalla fine di Temptation Island, l'ex tentatore Davide ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan sui social lasciandosi andare a delle confessioni inaspettate: "Ho i piedi ben piantati per terra. So cosa significa raschiare il fondo, arroganza e spocchia non mi sono mai appartenute. L'umiltà ha un valore inestimabile".

Basolo, che ha partecipato anche a Uomini e Donne come corteggiatore misterioso, ha aggiunto: "Giudicare è più facile di capire o cercare di farlo. Il mondo e i social in particolare sono un tritacarne veloce e spietato. Ma la verità viene sempre fuori".

