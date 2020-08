Temptation Island, l'attacco di Selvaggia Lucarelli alle donne del reality: "Manipolatrici maldestre e dipendenti affettive"

Gossip TV

La giornalista commenta le protagoniste della settima edizione di Temptation Island.

Lo scorso giovedì 30 luglio 2020 è andata in onda l'ultima puntata della settima edizione di Temptation Island. Una serata ricca di colpi di scena e risvolti inaspettati che è stata commentata e criticata anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli.

Le donne di Temptation Island criticate da Selvaggia Lucarelli

"Se c’è un’edizione di Temptation Island in cui le donne sono uscite ammaccate è questa. Le associazioni femministe dovrebbero fare causa ad almeno un novanta per cento delle partecipanti per il grave danno reputazionale inferto all’universo femminile. Tra manipolatrici maldestre, vittime sacrificali e dipendenti affettive, si è salvata solo Manila Nazzaro" ha esordito così Selvaggia sul suo pezzo su TPI per poi continare facendo un'analisi delle varie coppie della settima edizione di Temptation Island "Eravamo certi che Tempation Island fosse la redenzione della Elia, l’occasione per dimostrare che non è una furbetta ma una donna con le sue fragilità e la sfortuna di aver incontrato un uomo che se ne approfitta per dominarla. E invece niente. Antonella ci delude profondamente. Registra un video sconclusionato in cui con una supercazzola per cui il buon Mike l’avrebbe perculata selvaggiamente, sostanzialmente difende Pietro e dice che lui non è solo quello che s’è visto a Temptation, che ora lei si allontana un po’ perché ha offeso tutte le donne senza figli e che se se lo ripiglierà è solo una scelta sua. In pratica un modo per accontentare tutti: follower, donne piccate e il fidanzato offeso dai commenti letti. Peccato".

La giornalista ha poi continuato commentando la coppia formata da Anna Boschetti e Andrea Battistelli: "Anna e Andrea-la potenziale macchina riproduttiva sono il vero caso di questa edizione di Temptation Island. Anna è lì a Temptation perché vuole un figlio da lui, lui il figlio non lo vuole perché è giovane e vuole prima affermarsi sul lavoro. O forse perché il padre ha fiutato le mire di lei e gli ha detto poeticamente: se fai un figlio con questa, questa se vi separate ci porta via pure i mestoli della cucina. Lei, un autentico genio del male, si dice fin da subito determinata a ottenere quello che vuole (il figlio) istigando la sua gelosia. Che volendo è anche uno strano ragionamento: sono geloso, vieni qui che ti ingravido. Lei ride quando lui ammette di aver sofferto, dice di averlo fatto soffrire di proposito, accusa il padre di lui di essere un ostacolo, [...] ma lui la ama come un rincoglionito e probabilmente ci farà un figlio, le comprerà il brillocco, la sposerà, la manterrà e insomma, l’amore disinteressato trionferà".

Secondo la Lucarelli, l'unica che si salva tra le donne del programma è Manila Nazzaro: "Lorenzo e Manila sembrano due persone simpatiche, equilibrate, affiatate. Perfino innamorate in modo sano, il che a Temptation Island è quasi commovente. Menzione d’onore a lui non tanto perché si è dimostrato un gentiluomo, ma perché era dai tempi dell’Isola e del nomignolo 'Er mutanda' che nessuno partoriva un soprannome tanto calzante, felice e sacrosanto come 'la burattinaia' (per Anna). Solo per questo è un uomo da sposare. Manila, affrettati".

