Temptation Island, Katia Fanelli su Vittorio Collina: "Ho sofferto ma sono tornata più forte"

Dopo la fine dell'edizione 2019 del programma, oggi la concorrente di Tempation Island, Katia Finelli, si lascia andare a una considerazione dolce, ma non solo, su Vittorio Colonna, sofferto legame per lei.

Si chiama Temptation Island, e una ragione c'è. Il reality è un'occasione per mettere alla prova amori di ogni tipo, consolidati oppure appena sbocciati, il tutto ovviamente davanti a milioni di telespettatori. Una delle protagoniste assolute dell'edizione 2019 del programma è stata senz'altro Katia Fanelli, una bionda che con la sua simpatia e bellezza ha saputo catturare l'attenzione, nell'isola ma anche fra gli affezionati a casa. Nonostante questo, o forse anche per questo, la sua relazione con Vittorio Collina ne è uscita a pezzi, al punto che sono usciti dalla trasmissione da soli, diretti ognuno verso un proprio futuro.

Non solo, Vittorio si è anche legato sentimentalmente, alcuni mesi dopo, con una delle concorrenti single. Ormai i due hanno percorso strade e legami diversi, ma l'influencer Katia Fanelli, attualmente libera da legami sentimentali, ha spiegato in che rapporti sono rimasti i due nel corso di un'intervista a Uomini e Donne Magazine. "La cosa più brutta è stata la fine del mio rapporto con Vittorio", ha dichiarato. "Ho sofferto, ma da due anni sono tornata più forte di prima. Non provo odio per Vittorio, assolutamente, ma non ci sentiamo e non l’ho neanche più visto. Comunque gli voglio bene e, anche se ci sono state cose che mi hanno fatto male, ricordo solo il bello".