Temptation Island, Katia Fanelli: "Io tronista a Uomini e Donne? Sì è nell'aria"

Gossip TV

La "fotonica" romagnola intervistata dal settimanale Chi.

Katia Fanelli è stata una delle protagoniste più amate della quarta edizione di Temptation Island. 25enne romagnola, ex commessa, la fotonica Katia ha partecipato in coppia con il fidanzato Vittorio Collina ma dopo un fidanzamento di due anni e mezzo, i due ragazzi si sono detti addio al falò.

Intervistata dal settimanale 'Chi', la bella romagnola ha parlato dell'esperienza vissuta nel reality, del rapporto attuale con Vittorio e della sua candidatura a Uomini e Donne in veste di tronista.

"Sa, ora i corteggiatori pullulano come funghi, ieri nemmeno mi filavano di striscio, ma chi ci crede? Li mando fotonicamente a quel paese" - esordisce Katia il cui slang "fotonico" ha conquistato la simpatia del pubblico - Prima di Temptation Island, vivevo una storia divertente. Io e Vittorio stavamo bene. Lui era sereno, innamorato. Poi con il tempo mi sono ammosciata completamente. Tutto è venuto meno. La passione e il sentimento sono appassiti dentro di me. Poco prima dell'ingresso al reality alle mie amiche ho detto: 'mi conosco, temo di perderlo, temo di perdere un bravo ragazzo'".

"La mia profezia si è avverata, lui mi manca, lo ammetto. Ma dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore. Forse era solo abitudine, credo. Lui resta il più grande amore della mia vita. Ma se in due anni non ho nemmeno avuto la forza di andare a convivere significa che un malessere era presente. Adesso, dico, per fortuna che non l'ho fatto. C'e chi prende alla leggera anche la convivenza, ho ho sempre messo davanti il rispetto".

Katia Fanelli: "Mi sono candita come tronista e qualcosa nell'aria c'è"

Katia ammette poi che se potesse tornare indietro eviterebbe alcuni epiteti rivolti a Vittorio: "Dargli del cogli*** davanti a tutta Italia non è stato carino. Ma l'ho fatto per svegliarlo. Idem frequentare il corteggiatore. Vittorio è convinto che io l'abbia tradito, ma deve sapere che l'ultimo uomo con cui ho fatto l'amore è proprio lui. Noi donne non ragioniamo come gli uomini. Poi Vittorio oggi non può avanzare nessuna richiesta dato il suo comportamento. Non ma ha voluto affrontarmi. Ha portato la valigia a mia sorella con i miei vestiti. Un uomo senza carattere. Vergognoso. L'ho cercato e niente. Ridicolo: si sta facendo la storiella finta con la corteggiatrice Vanessa. Ma che aprisse gli occhi. Lei lo sta usando, lui magari è convinto che accada qualcosa, lui cerca l'amore. Resterà solo e sofferente. "

"Non vado a caccia dell'amore anche perché se dovesse accadere c'è un luogo magico dove mi piacerebbe incontrare l'uomo dei sogni: Uomini e Donne. Mi sono candidata come tronista: diciamo che c'è qualcosa nell'aria. Se dovesse succedere ne sarei felice perché io credo nel programma dei sentimenti. Guardate Temptation Island: mi ha salvato la vita e aperto gli occhi. Perché a Uomini e Donne non potrebbe succedere lo stesso?"