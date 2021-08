Temptation Island: Jessica Mascheroni lancia una frecciata al tentatore Davide Basolo, la replica di lui

Gossip TV

Jessica lancia una frecciata al suo tentatore di Temptation Island: "Non lo conosco".

Jessica Mascheroni è stata tra le protagoniste più discusse della nona edizione di Temptation Island. A poche settimane dalla rottura con Alessandro Autera, la ragazza è tornata a parlare del suo percorso nel villaggio delle tentazioni e non ha perso occasione per lanciare qualche frecciata al tentatore Davide Basolo.

Botta e risposta sui social tra Jessica e il single Davide dopo Temptation Island

Jessica e Alessandro hanno deciso di concludere il loro percorso a Temptation Island separati. A distanza di alcune settimane dalla fine del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, la Mascheroni ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan circa il suo rapporto con il tentatore Davide.

"Se cambierei qualcosa del mio percorso? Certo, cambierei il tentatore" ha dichiarato Jessica lanciando una bella frecciata al tentatore Davide "Davide Basolo? Non mi dice niente questo nome. Non so, non lo conosco quindi non posso rispondere". E a chi le ha chiesto se Temptation Island è finto come programma, l'ex di Alessandro ha rivelato: "Se fosse finto starei ancore con Ale. Ognuno di noi ha fatto il suo percorso, bello o brutto che sia [...] Io me la sono goduta tutta".

Leggi anche Manuela Carriero spiazza sul futuro con Luciano Punzo

Le dichiarazioni della Mascheroni hanno provocato la reazione di Basolo, che ha deciso di intervenire sui social per chiarire la situazione. "Io e Jessica non abbiamo litigato, Jessica si diverte a rispondere così alle storie perché...si diverte così. Non abbiamo litigato, tranquilli" ha ammesso l'ex tentatore e corteggiatore di Uomini e Donne.

Scopri le ultime news su Temptation Island.