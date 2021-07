Temptation Island, Jessica esagera: Alessandro al limite (VIDEO)

Gossip TV

Dopo aver visto un video della sua fidanzata Jessica, Alessandro abbandona in fretta e furia il pinnettu.

Il viaggio nei sentimenti di Jessica e Alessandro si fa sempre più intenso, e i fan di Temptation Island sono curiosi di scoprire cosa ne sarà di questa coppia dopo il falò di confronto. Mentre Jessica si avvicina al single Davide Basolo, Alessandro intreccia un rapporto speciale con la tentatrice Carlotta, ma non può far a meno di esplodere dopo l’ennesimo video della sua fidanzata in compagnia dell’avventante rivale.

Anticipazioni Temptation Island, Alessandro furioso con Jessica (VIDEO)

Manca sempre meno alla puntata finale di Temptation Island e le coppie sono più in bilico che mai. Dopo la sfuriata di Alessio, tocca anche ad Alessandro assistere ad un video della fidanzata Jessica che lo farà andare fuori di sé. Il concorrente è entrato nel villaggio dei fidanzati con la preoccupazione di allenamenti, corretta alimentazione e totale dedizione al suo aspetto fisico, forse non aspettandosi di vedere Jessica tra le braccia di un altro uomo. Lei, infatti, ha lamentato la totale assenza di interessamento da parte del fidanzato, per poi avvicinarsi sempre più pericolosamente al tentatore Davide Basolo.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dimostrato di nutrire interesse per Jessica, donandole molte attenzioni e facendola sentire importante, mentre Alessandro ha deciso di contrattaccare, legando con la single Carlotta. Nella puntata di questa sera ci sarà un falò di confronto anticipato, e molti telespettatori credono che sarà proprio Alessandro a richiedere l’intervento di Filippo Bisciglia, poiché ormai allo stremo della sopportazione.

Le Anticipazioni, infatti, ci mostrano Alessandro furioso dopo aver visto un video nel pinnettu, e siamo pronti a scommettere che Jessica si sia avvicinata fin troppo a Davide, varcando l’invisibile confine tra innocente flirt e reale interessamento. Alessandro riuscirà a dimostrare alla sua fidanzata di tenere al loro rapporto, più di quanto tenga al suo prezioso vasetto di yogurt greco? Jessica accetterà di darsi una seconda possibilità con il fidanzato, o finirà tra le braccia del Basolo, lasciando il programma con il bel tentatore?

