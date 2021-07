Temptation Island, Jessica e Alessandro un mese dopo: ecco cosa è successo

Gossip TV

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera hanno confermato la scelta di concludere la loro relazione, dopo il falò di confronto a Temptation Island.

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera hanno scelto di lasciare Temptation Island separati, dopo un durissimo confronto al falò finale. I due protagonisti del reality show avranno tenuto fede alla decisione presa? Ecco cosa è successo un mese dopo.

Temptation Island, Jessica e Alessandro un mese dopo il Falò

Jessica Mascheroni ha deciso di portare il fidanzato Alessandro Autera a Temptation Island, dopo aver notato che il rapporto stava svanendo a causa della reclusione forzata che il compagno si era imposto. Dopo 7 anni di relazione, Jessica non avvertiva più passione e complicità, mentre Alessandro sembrava più attento alla sua forma fisica che alle richieste della sua dolce metà. Nel villaggio delle fidanzate, Jessica si è avvicinata molto al tenatore Davide Basolo, trovando in lui alcune caratteristiche che sperava di poter rivedere nell’Autera.

Dopo aver dormito insieme al tentatore, Jessica e Alessandro si sono lasciati al falò di confronto e lui ha chiesto di poter rivedere la single Carlotta. Ma cosa è successo un mese dopo il confronto che ha messo fine a questa storia d’amore? Jessica e Alessandro si sono incontrati nuovamente nella casa che condividevano insieme, quanto l’Autera è andato a recuperare alcuni vestiti e i suoi preziosi attrezzi da palestra. Tra i due c’è ancora molta tensione e, durante l’incontro con Filippo Bisciglia, la Mascheroni non ha nascosto di essersi abituata piuttosto in fretta a vivere in solitudine.

Jessica è ancora in contatto con il tentatore Davide, sebbene nessuno dei due si sia sbilanciato sul futuro. Alessandro, invece, ha confermato di sentirsi rinato e di aver ripreso ad uscire con più regolarità, frequentando anche la single Carlotta, sebbene questa relazione a distanza stia mettendo a dura prova la sua gelosia. Nonostante tutto, l'Autera si dice soddisfatto del suo percorso e del cambiamento al quale si è sottoposto con estrema naturalezza. Jessica e Alessandro non sono l'unica coppia ad aver mantenuto la parola data: anche tra Manuela e Stefano è finita per sempre.

