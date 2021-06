Temptation Island, Jessica e Alessandro sono la quarta coppia ufficiale: “Con lui mi annoio”

Gossip TV

Conosciamo meglio Jessica e Alessandro, la quarta coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island.

Continuano ad arrivare succulente Anticipazioni sulla nuova edizione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Pochi minuti fa, è stato trasmesso un nuovo promo che riguarda la quarta coppia, pronta a mettere alla prova la propria relazione sulle bianche spiagge della Sardegna. Ecco chi sono Jessica e Alessandro, e perché hanno scelto di partecipare al programma di Canale5.

Anticipazioni Temptation Island, svelata la quarta coppia ufficiale

La nuova edizione di Temptation Island debutterà in prima serata su Canale5 il 30 giungo 2021, e Filippo Bisciglia è pronto a condurre le coppie del programma nel loro personale viaggio nei sentimenti. Come per la terza coppia del reality delle tentazioni, anche la quarta si è gettata a capofitto in questa avventura per volere della fidanzata. Un nuovo video di presentazione, infatti, ha rivelato che Jessica e Alessandro partecipano per scoprire se lui può tornare ad essere quello di un tempo, uscendo dal torpore nel quale è caduto forse a causa della routine.

“Ciao sono Jessica, ho 34 anni e sono fidanzata con Alessandro da sette anni. Ho scritto io a Temptation Island perché, quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata di lui perché era intraprendente, il classico ragazzo che piaceva a tutte, invece da quando sia andati a convivere da circa due anni, è diventato una persona fredda, monotona.. Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Siamo sempre a casa a guardare la televisione, io vorrei un po’ di fuoco e meno noia”, ha spiegato Jessica.

Nonostante l’insistenza della sua fidanzata, che non fa mistero di essere arrivata allo stremo della sopportazione, Alessandro è certo di non dover cambiare nulla di sé stesso. Come andrà a finire il viaggio nei sentimenti di Jessica e Alessandro?

