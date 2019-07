Temptation Island, incredibili anticipazioni: "Una coppia non ha confermato la scelta presa al falò"

Gossip TV

Raffaella Mennoia annuncia importanti anticipazioni su una delle sei coppie di Temptation Island.

Lunedì 29 luglio 2019 andrà in onda la penultima puntata della sesta edizione di Temptation Island. La puntata riprenderà dal falò di confronto tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, che non si sono risparmiati feroci critiche. Anche Sabrina Martinengo e Nicola Tedde dovranno scegliere se lasciare il programma insieme o separati, mentre Vittorio Collina, dopo aver baciato la single Vanessa, dovrà affrontare la sua fidanzata Katia Fanelli.

I fan del reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, hanno accolto con entusiasmo la notizia del doppio appuntamento con il programma. Martedì 30 luglio 2019, infatti, la trasmissione tornerà con un secondo episodio, dedicato al 'mese dopo'. In questa occasione ritroveremo tutte le sei coppie del programma: Jessica e Andrea, Nunzia e Arcangelo, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio e ancora David e Crisitina, Sabrina e Nicola. Tutti racconteranno come hanno trascorso il mese successivo alla fine delle registrazioni e ci sono scottanti anticipazioni al riguardo: “Nella puntata in cui verranno svelati tutti i dettagli su ciò che è accaduto nel mese dopo l’uscita delle coppie dal villaggio, si scoprirà che non tutti hanno confermato le scelte prese durante il falò di confronto finale”, ha annunciato Raffaella Mennoia.

A chi si riferirà la nota autrice? Negli ultimi giorni, Nicola e Sabrina sono stati pizzicati insieme in Francia, nonostante il divieto assoluto di mostrarsi insieme. Anche Jessica e Andrea sono stati accusati di essersi rivisti, anche se hanno scelto di lasciarsi definitivamente al falò di confronto, ma la voce sembra essere stata poi smentita dai diretti interessati e dagli autori del programma.

Temptation Island torna lunedì 29 luglio e martedì 30 luglio 2019, in prima serata, su Canale 5.