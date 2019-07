Temptation Island, Ilaria lascia Massimo e diventa l'eroina del web

Gossip TV

In molti si aspettavano un ripensamento della 24enne romana che dopo un mese dalla fine dell'esperienza nel reality ha confermato la sua decisione.

La coppia romana formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, rispettivamente 24 e 28 anni, si sono fidanzati due anni fa e hanno deciso di partecipare al viaggio dei sentimenti di Temptation Island per il desiderio espresso da Ilaria e comprendere se Massimo fosse davvero la persona giusta per costruire un futuro solido e una famiglia.

La coppia, dopo aver instaurato una bella complicità e un buon feeling con i rispettivi tentatori - Ilaria con Javer mentre Massimo con Elena - si sono ritrovati al falò con tanti dubbi e soprattutto continue recriminazioni sulla loro relazione. Al contrario di quanto è avvento per tante coppie che hanno partecipato al docu-reality delle tentazioni, è stata lei a non voler tornare sui suoi passi e nemmeno motivata da un interesse verso per un altro uomo. A colpire i numerosi telespettatori del programma, sono state le parole della giovane ragazza intenta a "innamorarsi di se stessa".

Nella puntata di ieri, in cui le coppie si sono ritrovate faccia a faccia con Filippo Bisciglia, Ilaria ha ancora una volta sorpreso tutti. Ferma sulla sua decisione quando, per la verità, erano in molti ad essere scettici credendo ad un suo ripensamento.

"Ci siamo sentiti dopo qualche giorno e poi ci simo visti in quella che era casa nostra, non l'ho vista una ragazza serena, per metà del tempo ha pianto e questo mi dispiace, io sono ancora innamorato di Ilaria", ha confessato Massimo al conduttore.

"Stando a casa ho iniziato tanto a pensare a me stessa - ha dichiarato Ilaria a Filippo - Il primo pensiero quando mi sveglio la mattina è Ilaria e non l'ho mai fatto in vita mia, prima era Massimo e come renderlo felice, amarlo ogni giorno di più. Oggi c'è Ilaria che si deve amare ogni giorno di più che si deve rispettare ed è bellissimo. Forse cambierei solo una cosa del mio percorso, il falò, gli ho puntato il dito tutto il tempo, abbiamo sbagliato entrambi dovevo ascoltarlo di più ma fortunatamente l'ho sentito e visto qualche giorno fa. E' stato strano, ci siamo ascoltati tanto, sto imparando ad ascoltare. Io sono sempre più convinta che non voglio Massimo adesso ma come non voglio nessuna persona accanto a me. Voglio Ilaria che sta bene e che è felice. Non ho bisogno di nessuno."

Le parole di Ilaria, in cui forse si sono identificate molte donne, sono diventate un vero e proprio coro del web, che ha eletto la giovane romana l'eronia della sesta edizione di Temptation Island e a trionfare questa volta, è stato l'amore verso se stessi.