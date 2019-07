Temptation Island, Ilaria e Massimo si lasciano al falò di confronto. Javier Martinez nasconde un segreto

Gossip TV

Ilaria e Massimo escono separati da Temptation Island' Javier Martinez ha preso in giro la romana.

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni si sono lasciati? Il loro percorso nella sesta edizione di Temptation Island sta facendo molto discutere. Mentre la romana sembrava, almeno inizialmente più remissiva e profondamente delusa dal suo fidanzato, nelle ultime puntate la Teolis ha sfoderato la sua carta vincente: Javier Martinez.

La vicinanza con il bel tentatore, infatti, sta mandando in crisi Massimo che, nonostante sia molto vicino alla single Elena, inizia a temere per l'epilogo del suo soggiorno in Sardegna. Nel corso della quarta puntata, il Colantoni è scoppiato in lacrime, ammettendo di aver voglia di prendere la sua compagna e portarla il più lontano possibile da Javier. Mentre prima prometteva di vendicarsi, ora il romano si mostra fragile e quasi scioccato dal repentino cambiamento di Ilaria. Secondo le anticipazioni, la coppia uscirebbe separata dal programma ma, negli ultimi giorni, insistenti segnalazioni riportano che i due sono stati visti insieme a Roma.

Non sarebbe strano, in effetti, dal momento che entrambi abitano nella capitale e che, anche nel caso di rottura, ci sarebbe in ballo una casa da dividersi e sistemare. L'ipotesi più probabile è che, una volta usciti dal reality delle tentazioni, Ilaria e Massimo siano riusciti a riappacificarsi. Ma che fine ha fatto Javier? Il Martinez è finito nell'occhio del ciclone dopo aver presentato la sua famiglia alla Teolis gesto che, seppur molto romantico, ha lasciato allibiti i telespettatori. Inoltre, secondo la pagina 'veryinutilpeople', il tentatore avrebbe una relazione consolidata e lui e la sua fidanzata sarebbero stati pizzicati nelle Marche, intenti a godersi una vacanza. Ancora nessuna smentita da parte dell'argentino e anche la produzione non ha commentato il succulento gossip.

Di certo, mentre Massimo cederà al fascino di Elena, Ilaria non resterà a guardare e la relazione con Javier metterà a repentaglio la sua relazione con il Colantoni.