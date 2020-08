Temptation Island, il villaggio in fiamme: la decisione sulla nuova edizione del reality in onda a settembre

Gossip TV

Incendio all'Is Morus Relais, la nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi a rischio?

L’Is Morus Relais, il bellissimo villaggio vacanze che da anni funge da location di Temptation Island, ha preso fuoco a causa di un incendio doloso. Il set del reality delle tentazioni potrebbe essere quindi a rischio, visto che tra poche settimane saranno registrate le puntate della nuova edizione.

Temptation Island a rischio? La decisione sulla nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi

I danni riportati dall'Is Morus Relais potrebbero precludere le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, che partirà il prossimo 9 settembre 2020? A cercare di chiarire la questione è stato Fanpage, che è entrato in contatto con la produzione del popolare reality delle tentazioni di Canale 5. Fonti molto vicine hanno fatto sapere che le riprese si svolgeranno regolarmente alla fine di agosto.

Non sono. L'Unione Sarda ha raccontato che il fuoco è stato appiccato in due punti diversi del villaggio e ha reso noto che il direttore dell’hotel, Gianluca Loi, ha ricevuto un biglietto minatorio: "Se non cacciate il direttore toccherà ai vostri familiari". Sulla triste vicenda è intervenuto il diretto interessato. "Non ho nulla da rimproverarmi, non so chi siano i protagonisti di un gesto così grave. [...] L'attentato non impedirà alla struttura Is Morus Relais di proseguire la stagione estiva" ha dichiarato il diretto dell'Is Morus Relais.

Dunque, la nuova stagione di Temptation Island, capitanata da Alessia Marcuzzi, si farà! Stando alle ultime indiscrezioni, quest'anno non saranno contemplate coppie vip. Si tornerà alla formula classica del programma con persone comuni che metteranno a dura prova il loro amore.

