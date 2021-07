Temptation Island, il tentatore Luciano Punzo: "Le scelte sbagliate ci portano nel posto giusto"

Gossip TV

La confessione sui social del tentatore di Manuela Carriera a Temptation Island.

Lunedì 26 luglio 2021 su Canale 5 andrà in onda il penultimo appuntamento della nona edizione di Temptation Island in cui scopriremo il destino delle coppie ancora in gioco. Nell'attesa, Luciano Punzo, il tentatore di Manuela Carriera, ha condiviso sui social un post che non è passato inosservato ai numerosi fan del programma.

Le parole sui social del single Luciano dopo la puntata di Temptation Island

La crisi tra Manuela e Stefano è sempre più profonda. Mentre lui continua il suo percorso nel villaggio di Temptation Island con la single Federica riservando parole davvero poco carine e offensive alla sua fidanzata, Manuela è sempre più vicina al tentatore Luciano.

A pcohe ore dall'ultima puntata di Temptation Island, dove ha cercato in tutti i modi di far reagire Manuela in lacrime davanti lo specchio per il comportamento assunto dal suo fidanzato Stefano, il single Luciano è intervenuto sui social affermando: "Certe volte le scelte sbagliate ci portano nel posto giusto". Parole che sembrano una chiara frecciata al suo percorso nel villaggio delle tentazioni.

Leggi anche Manuela bacia il single Luciano, le anticipazioni della quinta puntata

Stando alle anticipazioni, Manuela si lascerà andare con Luciano."Si è baciata con lui" queste le parole di Stefano alla visione del video riguardante la sua fidanzata e il single pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del reality delle tentazioni.

Scopri le ultime news su Temptation Island.