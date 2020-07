Gossip TV

Temptation Island, il tentatore Carlo Siano, furioso con Anna Boschetti, ammette: "Al posto di Andrea l'avrei lasciata"

di Irene Sangermano 31 luglio 2020 50

Il tentatore Carlo Siano è furioso con Anna Boschetti per averlo usato per far ingelosire Andrea Battistelli nel villaggio di Temptation Island. Il single chiede scusa al romano e ammette che avrebbe lasciato Anna al suo posto.

La nuova edizione di Temptation Island si è conclusa non senza polemiche. Tra le coppie finite sotto la lente d’ingrandimento dei telespettatori, c’è quella formata da Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Dopo aver scoperto cosa è successo ai due romani, una volta fuori dal programma, il tentatore Carlo Siano ha voluto dire la sua sul rapporto con la Boschetti. Temptation Island, Carlo Siano spara a zero su Anna Boschetti Nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island, Anna Boschetti ha creato un finto flirt con il bel tentatore Carlo Siano. La romana, infatti, stanca dell’indecisione del suo fidanzato Andrea Battistelli, ha optato per un piano strategico fuori dal comune. Fingersi interessata al single Carlo per far ingelosire Andrea, al punto da concederle un matrimonio e un figlio. L’atteggiamento della Boschetti è stato molto criticato sul web e Anna ha minacciato di querelare tutti gli haters, per salvaguardare il benessere delle figlie. Intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Carlo si è detto molto contrariato dal comportamento di Anna, e amareggiato per tutte le bugie: Mi sono sentito usato perché è brutto sentirsi dire che si viene visti come un mezzo per ottenere qualcosa da un’altra persona. Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare dei passi avanti. Sono rimasto molto amareggiato e onestamente oggi, di lei, non mi resta un buon ricordo. Temptation Island, il single Carlo Siano si scaglia contro Anna Boschetti Il tentatore si è mostrato piuttosto coinvolto dalla fidanzata di Andrea e, sperava in cuor suo, che la strategia fosse anche un arma per poter iniziare una conoscenza con lui. Innanzitutto per mettere in atto una strategia vincente serve molta furbizia, ed è una componente che è mancata nei suoi calcoli perché confessando alle altre fidanzate le sue intenzioni davanti alle telecamere e con i microfoni ha dimenticato una delle cose più importanti di questo percorso: si viene ripresi dappertutto, in qualsiasi momento - ha dichiarato il Siano - Dall’altra parte, ho anche pensato che in realtà avesse detto che fosse tutta una tattica solo per avere un alibi per conoscere una persona da cui era attratta senza essere giudicata [...] Anna ha sbagliato. Dopo il falò di confronto tra Anna e Andrea, il tentatore ha ammesso: Sono molto deluso e spero che le nostre strade si separino definitivamente [...] Dopo aver visto le puntate da casa e aver scoperto che era tutta una montatura studiata a tavolino non desidero nella mia vita qualcuno che si comporti come lei. Ha avuto un atteggiamento egoista. Infine, sebbene durante la permanenza a Temptation Carlo abbia preso le parti della Boschetti, il single ora ha capito che la dinamica della coppia romana era molto più complessa di quanto si potesse aspettare: Penso che Andrea con Anna paghi il fatto di avere meno esperienza di lei. Se potessi mi piacerebbe confrontarmi con lui e chiedergli scusa. All’interno del percorso mi sono sentito di dare ragione ad Anna in merito ai problemi della loro coppia [...] Poi però non è accettabile che si usino le persone come oggetti per il proprio tornaconto e che si faccia soffrire il proprio compagno volutamente. I figli non dovrebbero nascere con questi presupposti. Io l’avrei lasciata all’istante senza. Per due volte Anna ha dimostrato un atteggiamento troppo machiavellico. Andrea è sicuramente molto innamorato ma dovrebbe imparare a mettere davanti se stesso e il suo bene. Scopri le ultime news su Temptation Island. Ecco chi sono le coppie della settima edizione di Temptation Island.

