Temptation Island: il tentatore Alessandro avvistato insieme a un'ex protagonista del reality, la segnalazione

Katia Fanelli avvistata a Napoli insieme ad Alessandro, il tentatore della nuova edizione di Temptation Island.

Katia Fanelli è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione di Temptation Island. La bionda fotonica, dopo la separazione da Vittorio Collina, è stata avvistata a Napoli in compagnia di un tentatore della nuova edizione del reality delle tentazioni, Alessandro Alex Usai.

Katia Fanelli e il tentatore Alessandro Alex Usai insieme dopo Temptation Island

Katia e Vittorio hanno concluso il loro percorso a Temptation Island separati. Finito il programma, lui ha iniziato una frequentazione con la single Vanessa e lei ha cercato in tutti i modi di recuperare la loro storia, ma invano. A distanza di alcuni mesi dalla loro partecipazione al reality condotto da Filippo Bisciglia, le cose sembrano essere nuovamente cambiate.

Collina è tornato single mentre la Fanelli è stata avvistata a Napoli in compagnia di Alessandro, un tentatore della nuova edizione di Temptation Island. A lanciare l'indiscrezione è stato Amedeo Venza che sui social ha scritto: "Katia Fanelli e Alessandro Usai avvistati insieme per le vie di Napoli insieme ad un’altra coppia di amici. Pare che i due, dopo una cena a 4, siano stati seguiti da due ragazze (fan della fotonica più crazy di Temptation Island) mentre attendevano davanti ad un noto hotel della città partenopea. Sta sbocciando l’amore?".

Non solo. Venza ha caricato anche una foto che immortala Katia e il tentatore Alessandro insieme a Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, altra coppia protagonista della sesta edizione di Temptation Island.

Ma chi è Alessanrdro Alex Usai? Ha 27 anni e lavora in una multinazionale. Il ragazzo si era fatto notare nel reality delle tentazioni per il suo avvicinamento a Sofia Calesso. Una complicità che non era per niente piaciuta al fidanzato Alessandro Medici, che aveva richiesto un falò di confronto anticipato. I due avevano poi deciso di lasciare il villaggio insieme.

