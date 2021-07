Temptation Island, il single Luke su Claudia: "Non so se è pronta a sposarsi con Ste. Tra noi solo chimica mentale"

Gossip TV

Il tentatore Luke parla del rapporto nato a Temptation Island con Claudia.

Claudia Venturini ha deciso di concludere il suo percorso a Temptation Island in compagnia del suo fidanzato Stefano Socionovo. Nel villaggio, però, la ragazza ha trovato un vero e proprio confidente nel single Luke Pioppo che, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha parlato della loro amicizia.

Le parole del single Luke Pioppo su Claudia Venturini dopo Temptation Island

Tra Claudia e il single Luke è nata una bella amicizia. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, il tentatore ha raccontato tutte le emozioni vissute a Temptation Island insieme alla compagna di Ste: "Il feeling con Claudia è nato da subito. Lei è una persona con cui mi sono trovato molto bene sin dall’inizio. Vediamo le cose in maniera molto simile e, come me, è sincera, tranquilla. Una persona pulita. Suppongo che anche Claudia si sia rispecchiata in me per questo, tanto da aprirsi. [...] Sono rimasto imparziale proprio per aiutarla a sciogliere i suoi nodi perché, a prescindere da tutto, si percepiva che Claudia alla sua storia ci tiene davvero".

Il tentatore di Temptation Island ha poi svelato di non aver visto mai in Claudia una persona con cui iniziare una relazione: "In Claudia ho visto sempre una persona innamorata di Ste. Non mi è mai sembrata una donna in cerca di un’alternativa e neanche di qualcuno che potesse farle cambiare idea in merito al matrimonio. Penso che Claudia sappia quello che vuole e che lei abbia visto in me solo ed esclusivamente un confidente, una figura maschile da cui avere qualche consiglio. La sua testa era con Ste, i suoi occhi brillavano per lui e di conseguenza era impossibile che scattasse tra noi qualcosa che andasse oltre a un forte legame di testa. C’è stata chimica ma solo mentale".

Subito dopo il falò di confronto, Claudia e Ste hanno ribadito il loro desiderio di sposarsi. A tal proposito, Luke ha dichiarato: "Quando è uscita dal villaggio non credo fosse ancora pronta a sposarsi con Ste e non perché non lo amasse, anzi, ma perché il matrimonio è un passo che Claudia voleva compiere in tempistiche diverse. A mio avviso, Claudia prima di tutto dovrebbe ritrovarsi, tornare a essere la Claudia che Ste aveva conosciuto all’inizio della loro storia: stra-positiva, solare, divertente. Quando è andata al falò ancora non era tornata quella persona. Detto questo, se si dovessero sposare, spero che lei possa ritrovarsi anche da moglie perché se lo merita, come se lo merita Ste".

