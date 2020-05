Temptation Island, il reality torna con un nuovo format: tutte le novità sul reality delle tentazioni

Gossip TV

Come sarà possibile girare Temptation Island? Le idee per rendere il progetta a prova di decreto.

L’emergenza Covid-19 ha cambiato le abitudini dei cittadini italiani e ha costretto le reti televisive ad apportare dei cambiamenti drastici. Mentre Grande Fratello e L’Isola dei Famosi sono ufficialmente saltati, e dovrebbero tornare sul piccolo schermo non prima del 2021 come ha rivelato ‘Dagospia’, Maria De Filippi continua a proporre nuove idee che ottengono successo.

Temptation Island: i partecipanti dovranno sottoporsi alla quarantena?

Queen Mary, infatti, è tornata in televisione con Uomini e Donne e tra poche settimane debutterà Amici Speciali, un format nuovo che rispetta le misure di prevenzione contro il virus. Anche Temptation Island tornerà come ogni estate. Il reality delle tentazioni, condotto da Filippi Bisciglia, si farà seppur con una nuova formula.

Come ha annunciato lo spot del programma, i casting sono ufficialmente aperti e la redazione sta vagliando tra i candidati le coppie che potrebbero conquistare il pubblico. Per quanto riguarda le modalità, invece, è ancora tutto da definire. Stando alle indiscrezioni, tutti i partecipanti dovranno sottoporsi alla quarantena di 14 giorni per scongiurare il rischio di epidemia.

La De Filippi, intervistata da 'VanityFair', aveva accennato al fatto che i tentatori e le coppie potranno rapportarsi con le parole piuttosto che con gesti fisici, così da rendere ancora più sicura la loro permanenza in Sardegna. Sebbene i dettagli non siano ancora stati rivelati, il pubblico si è mostrato particolarmente entusiasta all’idea della messa in onda di Temptation Island.