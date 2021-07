Temptation Island: "Guardarlo ci fa sentire superiori, ma è un modo sbagliato di vedere la coppia", parla la psicologa

Gossip TV

La dottoressa Serenella Salomoni commenta Temptation Island.

Temptation Island è iniziato da poco, ma è già finito al centro di numerose polemiche. Raggiunta da Fanpage, la dottoressa Serenella Salomoni, psicologa, sessuologa e terapeuta di coppia, ha commentato il reality delle tentazioni e spiegato come questo genere di dinamiche relazionali portate in tv ci spingano ad identificarci in modelli sbagliati.

Temptation Island sotto accusa, parla la psicologa Serenella Salomoni

"Sicuramente una parte del pubblico si identifica nella situazione, pensando 'È capitato a loro, a me non capiterà mai', è un modo per sentirsi superiori" ha esordito la dottoressa Salomoni parlando delle dinamiche di Temptation Island "Un’altra parte si può identificare nelle reazioni, sapere di avere aggressività repressa e vedere che loro fanno lo stesso ci conforta, giustifica i nostri sentimenti nascosti. Ad ogni modo è un po' come guardare dal buco della serratura i personaggi che fanno i fatti loro, ci sentiamo un po’ guardoni".

La psicologa ha continuato dicendo la sua sulle coppie che decidono di mettere alla prova il loro amore in un contesto televisivo: "Non è possibile che risolvano la loro relazione in questo modo. Se due persone non si fidano una dell’altra, in questo modo si esaspera solo l’aggressività. È un percorso sado masochistico dove si scambiano continuamente i ruoli di vittima e carnefice. È un modo sbagliato di vedere la coppia. [...] per alcuni ragazzi potrebbe cambiare totalmente la visione delle relazioni di coppia, ma anche gli adulti che non hanno ricevuto una buona istruzione affettiva e sentimentale".

Temptation Island è finito al centro delle critiche, in particolar modo, per il racconto di Tommaso e Valentina. A tal proposito, la psicologa ha dichiarato: "La gelosia può sicuramente essere sana, è normale avere paura di perdere l’altra persona, ma non lo è più quando inizia a sfociare nel delirio. La gelosia come l'invidia possono essere normali o patologiche. Certi programmi andrebbero guardati con distacco, come si guarda una commedia, ma è inevitabile essere coinvolti soprattutto in coppie non risolte, perché non c’è mediazione. Lo spettatore assimila, ci arrivano messaggi che assorbiamo in maniera inconsapevole".

